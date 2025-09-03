کشورهای عربی به این دلیل سعی کردند جلوی جنگ ایران و آمریکا را بگیرند

تنها فیلم موجود از پدر رهبر انقلاب آیت الله سید جواد خامنه‌ای از علما و مجتهدان عصر خود بود و از محمدحسین...

حرکت جنجالی تیم امنیتی رهبر کره شمالی در چین! تیم حفاظت کیم جونگ اون رهبر کره شمالی قبل از آنکه چین را ترک کند، تمام...

مکالمه ترکی پزشکیان با علی‌اف درباره ارمنستان در جریان عکس یادگاری اجلاس شانگهای پزشکیان در حین گرفتن عکس به علی اف...

تصاویر اعدام ترامپ و نتانیاهو در هند کنار عکس رهبری در مراسمی در هند ضمن برافراشتن تصویر رهبر انقلاب، نماد ترامپ و نتانیاهو...

چین به دنبال اتحاد با هند علیه آمریکا؟! فشار آمریکا به هند برای نخریدن نفت روسیه، هند را به چین نزدیک کرده است....

رابطه دختر اردوغان و پزشکیان سوژه ترک‌ها شد رابطه صمیمی زهرا پزشکیان دختر مسعود پزشکیان و سمیه اردوغان دختر رجب طیب...

تصاویر تسلیحات پیشرفته چین که امروز رونمایی شد سامانه‌های ضد بالستیک و پدافندی HQ و موشکهای بالستیک و هایپرسونیک در...

دختر رهبر کره شمالی همراه پدرش در خودروی پوتین ویدیویی از ولادیمیر پوتین و کیم جونگ اون که با یک ماشین به محل مذاکرات...

جنگ 12 روزه موجب شد مردم دنیا از خود بپرسند... حجت الاسلام ربانی پور کارشناس مذهبی در شبکه افق در خصوص جنگ دوازده روزه...

روایت ظریف از انتقام ایران از آمریکا محمدجواد ظریف وزیرامورخارجه پیشین کشورمان درباره عکس العمل ایران به حمله...

خاطره ابطحی از تجربه سلول انفرادی در اوین محمدعلی ابطحی که پس از حوادث سال 1388 بازداشت و راهی اوین شد و همان زمان...