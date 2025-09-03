En
کشورهای عربی به این دلیل سعی کردند جلوی جنگ ایران و آمریکا را بگیرند

پارک هیان دو استاد دانشگاه سوگانگ کره‌جنوبی درباره نگاه کشورهای عربی به ایران می‌گوید: «علی رغم این که عربستان یکی از بیشترین خریدهای نظامی در دنیا را دارد اما سعودی‌ها از قدرت نظامی ایران می‌ترسند... این ترس به قدری شدید است که عربستان ورود به یک جنگ با ایران را مثل خودکشی می‌داند... در خاورمیانه فقط ایران، ترکیه، اسرائیل و مصر می‌توانند با سربازان خودشان از کشورشان دفاع کنند... وقتی ترامپ گفت می‌خواهد با ایران بجنگد یکی از دلایلی که کشورهای عربی سعی کردند جلویش را بگیرند همین مسئله بود.» تحلیل کامل این استاد کره‌ای را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
