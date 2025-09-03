به گزارش تابناک، تیم فوتبال امید ایران از ساعت ۱۸ امروز (چهارشنبه) در اولین دیدار خود در مرحله مقدماتی جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا در ورزشگاه آل نهیان ابوظبی به مصاف هنگکنگ رفت که این مسابقه با پیروزی ۴ بر صفر تیم کشورمان به پایان رسید.
مهدی جعفری از روی یک ضربه ایستگاهی در دقیقه ۷۰، امیرمحمد رزاقی نیا با یک ضربه دقیق از پشت محوطه جریمه در دقیقه ۷۳ و کسری طاهری در دقایق ۸۷ و ۱+۹۰ گلهای ایران را در این بازی به ثمر رساندند.
تیم امید ایران در گروه I این مسابقات با تیمهای امارات، گوام و هنگکنگ همگروه است. این مسابقات در کشور امارات برگزار میشود.
شاگردان روانخواه در دو دیدار دیگر خود در این گروه روز ۱۵ شهریور به مصاف گوام و روز ۱۸ شهریور به مصاف امارات خواهند رفت.
