زلزله افغانستان

زمین‌لرزه‌ای به قدرت ۶ ریشتر شامگاه دوشنبه شرق افغانستان و کابل و ولایات اطراف را لرزاند.مرکز زمین‌شناسی آمریکا محل وقوع زمین‌لرزه را ۳۶ کیلومتری شمال روستای باسول در شهرستان مهمنددره ننگرهار اعلام کرده است. سخنگوی وزارت بهداشت طالبان اظهار داشته است که عملیات نجات هنوز در منطقه ادامه دارد، هر چند به دلیل صعب العبور بودن منطقه عملیات به کندی پیش می‌رود.