جزئیات افزایش شهریه دانشگاه آزاد برای سال تحصیلی جدید

به گزارش تابناک، داریوش جاوید، معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: محاسبه شهریه در دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس چند متغیر صورت می‌گیرد. نخستین متغیر، رتبه واحد دانشگاهی است. واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در ۲۶ رتبه تقسیم‌بندی شده‌اند که این رتبه‌ها براساس شاخص‌های ساختاری، عملکردی، مالی و اهداف تعیین می‌شوند. متغیر دوم، مقطع تحصیلی است؛ چراکه شهریه در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری متفاوت محاسبه می‌شود. همچنین گروه‌های عمده تحصیلی شامل علوم انسانی، هنر، فنی و مهندسی، پزشکی و پیراپزشکی نیز بر میزان شهریه اثرگذار هستند.

جاوید با اشاره به جلسه هیات امنای مرکزی دانشگاه در اردیبهشت ۱۴۰۴ افزود: در این جلسه میزان افزایش موثر در انتخاب واحد معمول یک نیمسال، شهریه برای سال تحصیلی جدید به تصویب رسید. بر این اساس، در مقطع دکترای تخصصی رشته‌های غیرپزشکی، میزان افزایش شهریه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده است. برای نمونه، شهریه رشته حقوق در واحد علوم و تحقیقات (با فرض انتخاب ۱۰ واحد نظری) از ۴۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۴۸ میلیونو ۸۰۰ هزار تومان رسیده که رشدی حدود ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، شهریه معمول انتخاب واحد یک نیمسال بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است. به عنوان مثال، شهریه رشته حقوق در واحد علوم و تحقیقات (با فرض انتخاب ۱۰ واحد نظری) از ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده که معادل ۱۶ درصد رشد است. در مقطع کارشناسی نیز افزایش شهریه بین ۲۰ تا ۳۵ درصد بوده است. شهریه رشته حقوق در واحد علوم و تحقیقات (با فرض ۱۹ واحد نظری و ۱ واحد عملی) از ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی درباره رشته‌های پزشکی خاطرنشان کرد: در چهار رشته پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و دامپزشکی افزایش شهریه بین ۵ تا ۱۵ درصد بوده است. همچنین در رشته‌های پیراپزشکی میزان افزایش شهریه بین ۵ تا ۲۵ درصد گزارش شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: درصدهای اعلام‌شده مربوط به بالاترین رتبه واحد دانشگاهی است و به‌طور طبیعی مبالغ شهریه در سایر واحدها پایین‌تر خواهد بود. برای نمونه، در مقطع کارشناسی رشته حقوق با فرض یک انتخاب واحد معمول، شهریه در واحد علوم و تحقیقات ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، اما در واحدی با رتبه ۲۶، شهریه همان رشته همان میزان انتخاب واحد ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان تعیین شده است.

همچنین در مقطع کارشناسی ارشد، شهریه با یک انتخاب واحد معمول (۱۰ واحد نظری) ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی در واحد علوم و تحقیقات و در رتبه ۲۶ و با همان میزان انتخاب واحد به ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان کاهش می‌یابد. مبنای مقایسه شهریه باید تعداد واحدهای انتخاب‌شده باشد. بدیهی است که انتخاب واحد بیشتر و نیز انتخاب دروس عملی یا پایان نامه موجب افزایش مبلغ شهریه خواهد شد.

جاوید خاطر نشان کرد: شهریه از سه بخش تشکیل می‌شود: شهریه پایه، شهریه متغیر نظری و شهریه متغیرعملی. بنابراین اگر دانشجو تعداد واحدهای عملی بیشتری انتخاب کند، شهریه او افزایش می‌یابد.

وی افزود: دانشجویان باید توجه داشته باشند که شهریه پایه بر اساس رتبه واحد دانشگاهی در سنوات مالی مجاز تغییری نمی‌کند؛ اما خارج از سنوات، شهریه پایه افزایش خواهد یافت. برای مثال، در مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته، در صورت اتمام سنوات مجاز بعد از ۴ ترم تحصیلی، شهریه پایه تغییرخواهد کرد.

جاوید در جمع‌بندی سخنان خود گفت: میزان افزایش شهریه در دانشگاه آزاد اسلامی به‌طور میانگین بین ۲۰ تا ۳۵ درصد بوده است. نگاه هیات امنای مرکزی و ریاست دانشگاه همواره بر این بوده که فشار مضاعفی بر اقتصاد خانواده‌ها وارد نشود.

وی افزود: در مقایسه با سرانه در نظر گرفته شده برای سایر مؤسسات آموزش عالی و بخش‌های آموزشی کشور از جمله آموزش عمومی نشان می‌دهد که میزان سرانه شهریه در دانشگاه آزاد اسلامی کمتر است. همچنین با هماهنگی استان‌ها و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، در موارد خاصی که علی رغم توضیحات فوق دانشجوی عزیزی که احساس می‌نمایند افزایش غیرمعمولی داشته‌اند از طریق مبادی ذیربط در واحدهای مذکور پیگیری کنند.



