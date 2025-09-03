نظر نهایی تراکتور درباره پرونده ریکاردو آلوز

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، باشگاه تراکتور هرگونه شایعه درباره مصالحه با سپاهان در پرونده ریکاردو آلوز را تکذیب کرد و تأکید دارد این ماجرا را از طریق فیفا پیگیری خواهد کرد.

سعید مظفری‌زاده، مدیرعامل تراکتور، در توضیحی کوتاه به ورزش سه گفته است: «شکایت خود را در فیفا ثبت کرده‌ایم و با تمام مستندات تا انتها پیگیر احقاق حقوق باشگاه و هواداران هستیم. هرگونه تصمیم‌گیری درباره قرارداد آلوز و سپاهان بر عهده مراجع قضایی است، نه ما.»

وی اضافه کرد: «هرجا منافع تراکتور در خطر باشد، با قاطعیت ورود می‌کنیم. این پرونده را نیز تا صدور رأی نهایی دنبال خواهیم کرد.»