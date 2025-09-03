En
نظر نهایی تراکتور درباره پرونده ریکاردو آلوز

مدیرعامل باشگاه تراکتور تأکید کرد در پرونده ریکاردو آلوز هیچ‌گونه مصالحه‌ای با سپاهان در کار نیست و این موضوع را تا صدور حکم نهایی در فیفا پیگیری خواهد کرد.
نظر نهایی تراکتور درباره پرونده ریکاردو آلوز

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، باشگاه تراکتور هرگونه شایعه درباره مصالحه با سپاهان در پرونده ریکاردو آلوز را تکذیب کرد و تأکید دارد این ماجرا را از طریق فیفا پیگیری خواهد کرد.

سعید مظفری‌زاده، مدیرعامل تراکتور، در توضیحی کوتاه به ورزش سه گفته است: «شکایت خود را در فیفا ثبت کرده‌ایم و با تمام مستندات تا انتها پیگیر احقاق حقوق باشگاه و هواداران هستیم. هرگونه تصمیم‌گیری درباره قرارداد آلوز و سپاهان بر عهده مراجع قضایی است، نه ما.»

وی اضافه کرد: «هرجا منافع تراکتور در خطر باشد، با قاطعیت ورود می‌کنیم. این پرونده را نیز تا صدور رأی نهایی دنبال خواهیم کرد.»

