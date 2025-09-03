En
عربستان و ژاپن درباره ایران توافق کردند

وزارت امور خارجه ژاپن در بیانیه‌ای اعلام کرد که وزیر امور خارجه این کشور در گفت‌وگو با همتای عربستانی خود درباره طیف گسترده‌ای از مسائل دوجانبه و منطقه‌ای، بر حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مسئله برنامه هسته‌ای ایران از طریق مذاکره توافق کردند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وزارت امور خارجه ژاپن اعلام کرد که «تاکشی ایوایا» وزیر امور خارجه این کشور روز سه‌شنبه (دیروز) در گفت‌وگویی تلفنی با «فیصل بن فرحان» وزیر امور خارجه عربستان سعودی توافق کردند که حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مسلئه برنامه هسته‌ای ایران باید از طریق گفت‌و‌گو حاصل شود.

وبگاه خبری عرب‌نیوز با انتشار این مطلب گزارش داد: ایوایا به اهمیت درخواست کشور‌های حاشیه خلیج فارس برای خویشتن‌داری و گفت‌و‌گو از سوی هر دو طرف جنگ اسرائیل و ایران در ماه ژوئن اشاره کرد. او همچنین گفت که ژاپن به تلاش‌های دیپلماتیک در راستای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران از طریق مذاکره ادامه خواهد داد.

رژیم صهیونیستی در ۲۳ خرداد حملات متجاوزانه علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران را آغاز کرد. طی این حملات شماری از فرماندهان نظامی ارشد ایران و شهروندان غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان به شهادت رسیدند. رژیم صهیونیستی تاسیسات نظامی، هسته‌ای و اماکن غیرنظامی، از جمله محله‌های مسکونی، مراکز درمانی و زندان اوین در تهران را هدف قرار داد.

ایران طی عملیات «وعده صادق ۳» به این تجاوزگری پاسخ داد و اهداف معین نظامی و راهبردی در اراضی اشغالی را هدف قرار داد. جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی در ۳ تیر با آتش‌بس میان طرفین متوقف شد.

بن فرحان نیز گفت که دو کشور بر سر تلاش در جهت دستیابی به راهکاری صلح‌آمیز برای مسئله هسته‌ای ایران از طریق مذاکره توافق کردند. او همچنین از نقش فعال ژاپن در برقراری ثبات در منطقه استقبال کرده و تمایل خود نسبت به تداوم همکاری‌های نزدیک را ابراز کرد.

ایوایا در این باره بر ضرورت رسیدگی به وضعیت انسانی دشوار انسانی درغزه تاکید کرده و حمایت ژاپن از راهکاری «۲-دولت» برای حل‌وفصل مسئله فلسطین را تکرار کرد. فیصل بن فرحان از ایوایا به دلیل حمایت ژاپن از غزه و حمیات مداوم آن از راهکار ۲-دولت قدردانی کرد.

دو طرف تبادل نظر صریحی درباره تحولات منطقه‌ای اخیر، از حمله در ایران، غزه و سوریه داشتند.

وزیر امور خارجه ژاپن درباره سوریه گفت که از اقدامات دولت حاکم بر این کشور در راستای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت قدردانی و بر اهمیت احترام به استقلال و حاکمیت ملی سوریه تاکید کرد.

فیصل بن فرحان نیز بر اهمیت تشویق اقدامات دولت سوریه در جهت یافتن راهکاری سیاسی و آشتی ملی از طریق گفت‌و‌گو تاکید کرد.

وزیر امور خارجه ژاپن از تبادلات بلندپایه میان عربستان و ژاپن در هفتادمین سالروز برقراری روابط دیپلماتیک دو کشور ابراز خرسندی کرده و قصد خود برای تداوم روابط نزدیک را اعلام کرد.

در همین راستا، وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفت که در سال جاری تبادل نظر هدفمندی با ایوایا در زمینه مسائل دوجانبه و منطقه‌ای داشته و از ادامه تماس‌های نزدیک میان طرفین اعلام رضایت کرد.

طرفین توافق کردند که تماس‌ها برای تقویت بیشتر روابط دوجانبه و ارتقای همکاری‌ها در حوزه بین‌المللی ادامه پیدا کند.

