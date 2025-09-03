En
نمی‌دانم در مورد روحانی چه کلمه‌ای به کار ببرم که توهین نباشد

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دولت شهید رئیسی و رقیب پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری گفت: نمی دانم در مورد روحانی چه کلمه ای به کار ببرم که توهین نباشد، باید از خجالت سرش را پایین بی اندازد.
مسئله سقوط بالگرد رئیس‌جمهور طبیعی نیست

به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری؛ امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی اظهار داشت: از ۳ هلیکوپتر که با هم بودند، هلیکوپتری که جدیدتر بود و خلبان بهتری داشت سقوط می‌کند و دو هلی‌کوپتر درگیر سالم می‌رسند، این چه پدیده آب و هوایی بود که فقط روی یک هلی‌کوپتر اثر گذاشته است.

با تعابیر رجبی‌دوانی در تلویزیون درباره روحانی موافقم/ ظریف اصلا ساده‌لوح نیست و شخصیت پیچیده‌ای دارد

این نماینده سابق مجلس افزود: نمی‌دانم در مورد روحانی چه کلمه‌ای به کار ببرم که توهین نباشد، باید از خجالت سرش را پایین بی اندازد. با تعابیر آقای رجبی‌دوانی در تلویزیون درباره روحانی موافقم، در رابطه با ظریف موافق نیستم، چون ابوموسی آدم ساده لوحی بود ولی ظریف خیلی پیچیده است.

وی بیان داشت: ایران ما گرفتار طبقه‌ای شده که وجودشان هیچ توجهی به این خاک ندارند، آنها می‌خواهند به دنیا ثابت کنند که غربی هستند.

خوبی دولت آقای رئیسی این بود که فرمانده اقتصادی داشت و این فرمانده اقتصادی آقای مخبر بود

قاضی‌زاده هاشمی گفت: در دولت با تمام این اختلافات به لحاظ روش‌ها و به لحاظ بخشی مسئول هماهنگ کردن آنها معاون اول بود.

خبرنگار: یک سری اتفاقات بدی هم افتاد مثل موضوعات آقای فاطمی‌امین و اقای ساداتی نژاد، اینها هم در حوزه اقتصادی به فرماندهی آقای مخبر بود؟

قاضی زاده در پاسخ اظهار داشت: شیطونی می‌کنید!

بیانیه جبهه اصلاحات کمک به حمله دوم اسرائیل است/ در دولت پزشکیان پیام اقتدار به دنیا منتقل نشد و آنها به ما حمله کردند

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دولت شهید رئیسی بیان داشت: ما در نشان دادن واکنش خود به جهانیان ضعیف عمل کردیم که باعث حمله به ما شد. ما از سال ۹۲ گیر دعوای وزارت خارجه افتادیم و اختلاف نظر کارشناسان در سیاست خارجه به موضوع اصلی کشور تبدیل شده است.

رقیب پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری افزود: دولت رئیسی در سند راهبری ۲۵ ساله با روسیه بند همکاری نظامی گذاشت ولی دولت پزشکیان آن را حذف کرد. رابطه ما با چین و روسیه پایاپای هست و ما در حدی که از آنها حمایت کردیم توسط آنها حمایت شدیم.

قاضی‌زاده هاشمی گفت: ما روابط راهبری نظامی با چین و روسیه نداریم، ما نخواستیم داشته باشیم. چینی‌ها و روس‌ها معتقدند که یک تمایل غرب‌گرایانه در ایران وجود دارد.

من خودم از انتخابات انصراف دادم و توصیه کسی نبود

این نماینده سابق مجلس افزود: اگر رئیس‌جمهور می‌شدم برای همه چیز برنامه داشتم و فرض را بر این گذاشته بودم که در یک جنگ ۸ ساله درگیر می‌شویم. من خودم از انتخابات انصراف دادم و توصیه کسی نبود.

وی گفت: تلاش ما برای ماندن یک نفر از بین جلیلی و قالیباف در انتخابات مذبوحانه بود. دولت پزشکیان را ادامه سیاست‌های دولت روحانی می‌دانستم.

