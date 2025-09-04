با وجود پیشرفت روزافزون شبکههای مخابراتی در جهان، هنوز هم بسیاری از کاربران در شرایطی خاص با مشکل ضعف سیگنال مواجه میشوند؛ مسئلهای که میتواند در مواقع عادی آزاردهنده و در شرایط اضطراری حتی خطرناک باشد.
به گزارش تابناک؛ کارشناسان مجموعهای از راهکارهای ساده را پیشنهاد کردهاند که به بهبود قدرت آنتندهی گوشیهای هوشمند کمک میکند.
اولین راهکار فعال کردن «حالت پرواز» و سپس غیرفعال کردن آن است. گاهی اوقات گوشی به دلیل اتصال به دکل اشتباه، دچار ضعف سیگنال میشود. روشن و خاموش کردن حالت پرواز باعث میشود دستگاه به جستوجوی دوباره بپردازد و به نزدیکترین دکل قوی متصل شود.
راهکار دوم کاهش موانع فیزیکی است. دیوارهای ضخیم، لولههای فلزی یا وسایل برقی بزرگ میتوانند مانع دریافت سیگنال شوند. در چنین شرایطی، نزدیک شدن به پنجره یا خروج موقت از ساختمان میتواند به بهبود کیفیت تماس کمک کند. حتی آکواریوم یا برخی دستگاههای الکترونیکی خانگی نیز ممکن است موجب تضعیف آنتندهی شوند.
سومین توصیه مربوط به قاب گوشی است. در حالی که بیشتر قابها تأثیر چندانی بر آنتندهی ندارند، برخی قابهای ضخیم یا مقاوم میتوانند در شرایط خاص مانع دریافت سیگنال شوند. برداشتن موقت قاب بهویژه در موقعیتهای حساس ممکن است راهحل مناسبی باشد، هرچند استفاده نکردن طولانیمدت از قاب به دلیل احتمال آسیبدیدگی توصیه نمیشود.
چهارمین راهکار، خاموش و روشن کردن گوشی است. تلفنهای هوشمند مانند رایانهها ممکن است دچار خطاهای نرمافزاری شوند که بر اتصال شبکه اثر بگذارد. با راهاندازی مجدد، سیستمعامل بار دیگر فرآیندها را آغاز کرده و تلاش برای اتصال تازه به شبکه صورت میگیرد. در برخی موارد نیز بهروزرسانی خودکار اپراتور فعال میشود و مشکلات احتمالی شبکه برطرف میگردد.
پنجمین توصیه بررسی وضعیت باتری و حالت صرفهجویی انرژی است. در حالی که سطح شارژ باتری نباید بر قدرت آنتندهی اثر مستقیم داشته باشد، فعال بودن حالت «توفیر انرژی» در گوشیهای آیفون و اندروید میتواند باعث محدود شدن عملکرد سختافزارهای ارتباطی شود. این مسئله گاهی به کاهش سرعت اینترنت نسل پنجم یا افت سیگنال منجر میشود. بنابراین بهتر است هنگام ضعف آنتن، این گزینه موقتا غیرفعال شود تا گوشی بتواند بهترین عملکرد خود را داشته باشد.
این مجموعه راهکارها میتواند در شرایط روزمره یا حتی اضطراری راهگشا باشد و به کاربران کمک کند ارتباط بهتری با شبکه برقرار کنند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید