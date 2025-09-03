پاسخ کرملین به ادعاهای ترامپ!

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ یوری اوشاکوف چهارشنبه در پاسخ به پرسش پاول زاروبین روزنامهنگار تلویزیون روسیه افزود: سران روسیه، چین و کره شمالی با شرکت در مراسم بزرگداشت جشن پایان جنگ جهانی دوم در چین، قصدی برای توطئه نداشتند.
وی اظهار داشت: کرملین امیدوار است که مطلب ترامپ در شبکههای اجتماعی درباره توطئه ادعایی از جانب روسیه، چین و کره شمالی با لحنی طنزآمیز نوشته شده باشد.
دستیار رئیسجمهور روسیه اظهار داشت: همه میدانند و درک میکنند که ایالات متحده و شخص ترامپ چه نقشی در اوضاع بینالمللی کنونی ایفا میکند.
به گزارش ایرنا، دونالد ترامپ رئیسجمهور ایالات متحده همزمان با برگزاری مراسم رژه نظامی روز پیروزی در پکن در اظهاراتی نسبت به نزدیکی رهبران چین، روسیه و کره شمالی ابراز نگرانی کرد و خطاب به آنها مدعی شد: دنبال توطئه علیه آمریکا هستید.
ترامپ در پیامی در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال نوشت: لطفاً در حالی که مشغول توطئه علیه ایالات متحده آمریکا هستید، گرمترین درودهای من را به ولادیمیر پوتین (رئیس جمهور روسیه) و کیم جونگ اون (رهبر کره شمالی) برسانید.
مراسم بزرگداشت هشتادمین سالگرد پیروزی در جنگ مقاومت مردم چین علیه تجاوز ژاپن و جنگ جهانی ضد فاشیستی روز چهارشنبه در میدان تیانآنمن در مرکز پکن برگزار شد.
این مراسم که با حضور رهبران و مقامات ارشد حدود ۲۵ کشور از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران همراه بود، با سخنرانی شی جینپینگ رئیس جمهور چین آغاز شد و پس از آن رژه نظامی با حضور هزاران نظامی، مانور بیش از ۱۰۰ هواپیما و نمایش صدها واحد تجهیزات زمینی نیروهای مسلح چین برگزار شد.
به نوشته ریانووستی، در این آیین، پکن برای نخستین بار موشک هستهای استراتژیک بین قارهای دی اف- ۵ اس را به نمایش گذاشت. این موشک با سوخت مایع ساخته شده و شعاع برد آن کل سیاره زمین را پوشش میدهد.
علاوه بر این، چین برای اولین بار نیروهای استراتژیک زمینی، دریایی و هوایی خود را به عنوان یک سهگانه هستهای در رژه نظامی در پکن به نمایش گذاشت.
