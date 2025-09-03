نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، در اظهاراتی شدیداللحن به دونالد ترامپ هشدار داد که مراقب مارکو روبیو، وزیرخارجه آمریکا باشد. او تأکید کرد که روبیو ترامپ را به سوی «حمام خون» هدایت می‌کند. مادورو گفت: «این دو کانال همیشه وجود دارند، اما اکنون این کانال‌ها خراب شده‌اند زیرا دیپلماسی قایق‌های جنگی گزینه‌ای اشتباه و نادرست است که به ترامپ تحمیل شده است... رئیس‌جمهور ترامپ، مراقب باشید، زیرا مارکو روبیو می‌خواهد دستان شما را با خون آمریکای جنوبی، کارائیب و خون ونزوئلا آلوده کند. می‌خواهند شما را به یک حمام خون بکشانند و نام خانوادگی شما را برای همیشه با خون لکه‌دار کنند، با یک کشتار علیه مردم ونزوئلا و جنگی وحشتناک علیه آمریکای جنوبی و کارائیب، زیرا این یک جنگ تمام‌عیار در سراسر قاره خواهد بود... روبیو قصد دارد ترامپ را به جنگی بی‌رحمانه و فاجعه‌بار در ونزوئلا و سایر نقاط آمریکای لاتین بکشاند.» اظهارات مادورو را می‌بینید و می‌شنوید.