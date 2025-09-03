تصاویر نخستین حمله آمریکا به ونزوئلا

همزمان با تشدید تنش‌ها میان آمریکا و ونزوئلا، آمریکا یک قایق را در آب‌های ونزوئلا هدف قرار داد و منهدم کرد؛ قایقی که ادعا شده حامل مواد مخدر بوده از ونزوئلا حرکت کرده بود. «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه ادعا کرد که ارتش این کشور به یک قایق حامل مواد مخدر که از ونزوئلا عازم شده بود، حمله کرده است. این اقدام در حالی صورت گرفت که تنش‌ها بین دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا و دولت ونزوئلا به ریاست «نیکلاس مادورو» شدت گرفته است. روبیو همچنین به خبرنگاران گفت که احتمالاً مواد مخدر موجود در این قایق به سمت ترینیداد و توباگو یا «کشور دیگری در کارائیب» در حال انتقال بوده است. یک مقام ارشد دفاعی در گفت‌وگو با سی‌بی‌اس ادعا کرد که که آمریکا یک «حمله دقیق» به این قایق انجام داده است. این نخستین حمله آمریکا به دارایی‌های ونزوئلا و نخستین اقدام نظامی است؛ اقدامی که با توجه به اجتماع ناوهای جنگی آمریکا اطراف ونزوئلا به نظر می‌رسد آخرین آنها نباشد. تصاویر لحظه انهدام این قایق را می‌بینید.