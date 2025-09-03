En
کد خبر:۱۳۲۶۳۴۱
نبض خبر

تصاویر نخستین حمله آمریکا به ونزوئلا

همزمان با تشدید تنش‌ها میان آمریکا و ونزوئلا، آمریکا یک قایق را در آب‌های ونزوئلا هدف قرار داد و منهدم کرد؛ قایقی که ادعا شده حامل مواد مخدر بوده از ونزوئلا حرکت کرده بود. «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه ادعا کرد که ارتش این کشور به یک قایق حامل مواد مخدر که از ونزوئلا عازم شده بود، حمله کرده است. این اقدام در حالی صورت گرفت که تنش‌ها بین دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا و دولت ونزوئلا به ریاست «نیکلاس مادورو» شدت گرفته است. روبیو همچنین به خبرنگاران گفت که احتمالاً مواد مخدر موجود در این قایق به سمت ترینیداد و توباگو یا «کشور دیگری در کارائیب» در حال انتقال بوده است. یک مقام ارشد دفاعی در گفت‌وگو با سی‌بی‌اس ادعا کرد که که آمریکا یک «حمله دقیق» به این قایق انجام داده است. این نخستین حمله آمریکا به دارایی‌های ونزوئلا و نخستین اقدام نظامی است؛ اقدامی که با توجه به اجتماع ناوهای جنگی آمریکا اطراف ونزوئلا به نظر می‌رسد آخرین آنها نباشد. تصاویر لحظه انهدام این قایق را می‌بینید.
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
4
9
پاسخ
اگر واقعیت داشت و حامل مواد مخدر بودند با همراه محموله بازداشتشان می کردند که مدرک هم داشته باشند پس معلوم است که دنبال بهانه جویی هستند !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
دقیقا و یا میخواد ونزوئلا رو تحریک کنه دست به انتقام بزنه
ناشناس
| Finland |
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
ماشین جنگی آمریکا هیولایی است پر خرج ، درشت و مهیب . این هیولا نباید بیکار بماند که هم مردم آمریکا از مخارجش عصبانی می شوند و هم از درون دچار صدمه می شود پس باید هر چند سال یک دفعه برای تفنن و تنوع و تمرین هم که شده به جایی یورش ببرد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
2
6
پاسخ
عجب قلدری و نامردی ! در ابهای ازاد و بدون مدرک می گوید تروریسم و مواد مخدر !!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
1
0
پاسخ
جنگ میشه؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
نه
