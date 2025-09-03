En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

وزیر نفت: هیچ مشکلی برای فروش نفت نداریم

وزیر نفت گفت: ما هیچ مشکلی در فروش نفت نداریم. برای اینکه مردم عزیز خوشحال باشند بدانید در چهار ماه اول امسال نسبت به سال گذشته به لحاظ کمی ۲۱ هزار بشکه در روز یعنی یک چیزی حدود ۶۳۰ هزار بشکه در ماه به لحاظ کمی بیشتر فروختیم.
کد خبر: ۱۳۲۶۳۳۳
| |
331 بازدید
|
۲
وزیر نفت: هیچ مشکلی برای فروش نفت نداریم

محسن پاکنژاد وزیر نفت در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران طی سخنانی اظهار داشت: اثبات شده است که در میدان گازی مشترک آرش 1 ذخایر هیدروکربنی داریم. هم اکنون این موضوع توسط وزارت خارجه در حال پیگری است و اگر این موضوع نهایی شود که ما بخشی از منایع این میدان متعلق به ما است ما در وزارت نفت آمادگی برداشت را داریم.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، وی افزود: باید به ظرفیت تولید 4 میلیون و 800 هزار بشکه در روز برسیم که تامین منابع مالی برای این کار یکی از چالش‌های ما است.

وزیر نفت ادامه داد: در حال حاضر ما هیچ مشکلی در فروش نفت نداریم. برای اینکه مردم عزیز خوشحال باشند بدانید در چهار ماه اول امسال نسبت به سال گذشته به لحاظ کمی 21 هزار بشکه در روز یعنی یک چیزی حدود 630 هزار بشکه در ماه به لحاظ کمی بیشتر فروختیم.

ادامه دارد... 

اشتراک گذاری
برچسب ها
وزیر نفت محسن پاکنژاد هیات دولت وزارت نفت فروش نفت تولید نفت خبر فوری
خرید و فروش حکم نایب رئیسی در فدراسیون المپیکی/ قهر یک میلیاردی سرمربی!
شجریان‌ها و نبض سیاست ایران: از «مرغ سحر» تا کنسرت میدان آزادی
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چه کسانی برای حمایت از وزیر نفت پزشکیان کت درآوردند؟/پاکنژاد و طی طریق در یک شب
درآمد نفتی در باتلاق تفکر پوپولیستی/جای پول نفت سر سفره مردم نیست!
آخرین وضعیت تعیین‌تکلیف بنزین سوپر
وزیر نفت برنامه های خود برای جلوگیری از خام فروشی را اعلام کرد
ردپای فامیل بازی در ابرهلدینگ اقتصادی ایران!/ آقای پاک‌نژاد! با حواشی بی‌پایان خلیج فارس چه می‌کنید؟
سایه استیضاح بر سر وزیر نفت/ پاک‌نژاد اولین وزیر مردودی دولت چهاردهم؟
تولید روزانه ۶.۵ میلیون بشکه نفت نا سال ۱۴۲۰
یک انتصاب در وزارت نفت
ادامه مسیر خام فروشی در وزارت نفت دولت جدید/ وقت کشی آقای وزیر پایانی دارد؟
اظهارات تازه وزیر نفت درباره بنزین
جزئیات واکنش کمیسیون انرژی به برنامه جدید وزیر نفت چهاردهم/لابی شیخ الوزرا ادامه دارد؟
وزیر نفت: دولت سیزدهم کسری بودجه نفتی ندارد
تلاش روسیه برای کاهش فروش نفت ایران!
قاسمی: فروش نفت ایران به صفر نمی رسد
ادامه فروش نفت ایران
ایران نفت روی آب و بدون مشتری ندارد
رفت و آمد مشتریان قلابی در وزارت نفت
نمی‌توان ذخایر نفتی ایران را نادیده گرفت/ اکتشاف در خزر در اولویت کار وزارت نفت نیست/ کشف دومین مخزن نفتی بزرگ در تاریخ ایران
زیرکی دولت برای پرداخت نکردن سهم 1.2 میلیارد دلار سهم صندوق توسعه/ از منابع صندوق توسعه ملی 13.5 میلیارد تومان صرف هزینه های جاری شده است
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
3
پاسخ
آره بابا! اصلا اگه تحریم نبودیم خیلی مشکل داشتیم!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
0
پاسخ
شما شاید مشکلی برای فروش نفت نداشته باشید اما ما مردم با بالا رفتن دلار خیلی مشکل داریم با بالا رفتن تورم خیلی مشکل داریم
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شده‌ایم!
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد
شغل والدین رتبه‌های برتر کنکور
اسرائیل احتمالاً در سپتامبر همزمان ایران و لبنان را می‌زند!
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد
ارتش ایران بیانیه داد
اتمام حجت پزشکیان درباره اسنپ بک در چین
غیبت خبرساز پزشکیان در میان سران اجلاس شانگهای
نتانیاهو: حمله به یمن آغاز شد
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۱ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۳ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۴۲ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۳۵ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۲۱ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۵ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۲ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۰ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۷ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۷۳ نظر)
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی  (۷۲ نظر)
افغانستانی‌های غیرمجاز به ایران بازمی‌گردند؟ / جدیت تهران در برابر ورود غیرقانونی  (۶۸ نظر)
گفتم به دولت «بشار اسد» پول ندهید باز دادند/ توافق هسته‌ای فدای حمایت از روسیه شد/ وارد دام نتانیاهو شدیم  (۶۸ نظر)
tabnak.ir/005Z2T
tabnak.ir/005Z2T