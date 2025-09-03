وزیر نفت: هیچ مشکلی برای فروش نفت نداریم

وزیر نفت گفت: ما هیچ مشکلی در فروش نفت نداریم. برای اینکه مردم عزیز خوشحال باشند بدانید در چهار ماه اول امسال نسبت به سال گذشته به لحاظ کمی ۲۱ هزار بشکه در روز یعنی یک چیزی حدود ۶۳۰ هزار بشکه در ماه به لحاظ کمی بیشتر فروختیم.

محسن پاکنژاد وزیر نفت در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران طی سخنانی اظهار داشت: اثبات شده است که در میدان گازی مشترک آرش 1 ذخایر هیدروکربنی داریم. هم اکنون این موضوع توسط وزارت خارجه در حال پیگری است و اگر این موضوع نهایی شود که ما بخشی از منایع این میدان متعلق به ما است ما در وزارت نفت آمادگی برداشت را داریم.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، وی افزود: باید به ظرفیت تولید 4 میلیون و 800 هزار بشکه در روز برسیم که تامین منابع مالی برای این کار یکی از چالش‌های ما است.

وزیر نفت ادامه داد: در حال حاضر ما هیچ مشکلی در فروش نفت نداریم. برای اینکه مردم عزیز خوشحال باشند بدانید در چهار ماه اول امسال نسبت به سال گذشته به لحاظ کمی 21 هزار بشکه در روز یعنی یک چیزی حدود 630 هزار بشکه در ماه به لحاظ کمی بیشتر فروختیم.

