آخرین وضعیت کلاهبرداران ۵ میلیون دلاری

پرویز که ۵میلیون دلار از سرمایه‌گذاران خارجی در استان کردستان کلاهبرداری کرده بود و قصد فرار از کشور و سرمایه‌گذاری در کشور‌های حاشیه خلیج فارس را داشت، بلافاصله توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در کردستان بازداشت و موظف به بازگرداندن سرمایه شد.

یکی دیگر از اقدامات اداره‌کل اطلاعات استان کردستان در حوزه امنیت سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه خارجی است و در همین زمینه؛ سربازان گمنام امام‌ زمان(عج) در کردستان با علم به اهمیت حضور سرمایه‌گذاران خارجی در افزایش شکوفایی اقتصادی و رشد تولید در استان، همواره سعی در ایجاد شرایطی مطمئن و رفع موانع و از میان برداشتن کلاهبرداران این عرصه داشته‌اند، کلاهبردارانی که اعتماد طرف خارجی را قربانی منفعت خود می‌کنند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ براساس رصدهای صورت‌گرفته از سال 1400 تاکنون چند سرمایه‌گذار خارجی در حوزه آهن و فولاد به‌واسطه یکی از اهالی استان کردستان با اسم مستعار پرویز، اقدام به مراودات تجاری با کشور کرده‌اند.

بررسی‌ها حاکی از آن است که پرویز پس از جلب اعتماد سرمایه‌گذار، بیش از 5 میلیون دلار از اصل سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی را کلاهبرداری و در کشورهای حاشیه خلیج فارس سرمایه‌گذاری کرده بود و سپس قصد متواری شدن از کشور ایران را داشت که توسط اداره‌کل اطلاعات استان کردستان شناسایی، بازداشت و موظف به بازگرداندن سرمایه و اعتماد سرمایه‌گذار شد.

محمد جباری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان با بیان اینکه حمایت از سرمایه‌گذاری و فراهم‌کردن زمینه اعتماد سرمایه‌گذاران از جمله برنامه‌های اولویت‌دار دستگاه قضایی و اداره‌کل اطلاعات است، گفت: در همین راستا؛ برخورد با چندین باند در پوشش سرمایه‌گذار، برخورد با یک شبکه 5‌میلیون‌دلاری و هدایت بیش از 2 هزار میلیارد تومان‌ از نقدینگی استان به بخش تولید از جمله اقدامات دستگاه اطلاعاتی و قضایی در جهت حفظ امنیت سرمایه‌گذاری بوده است.