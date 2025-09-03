اقدام رهبر کره شمالی در به همراه داشتن دخترش در سفر به چین گمانه‌زنی‌ها درباره اینکه او گزینه ارجح پدرش برای جانشینی است را تقویت کرد.

بر اساس تصاویری که از سفر اخیر «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی به چین به منظور شرکت در مراسم رژه بزرگ ارتش چین به مناسبت «روز پیروزی» منتشر شد، او دختر نوجوانش «کیم جو آئه» را نیز در این سفر به همراه خود برده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ روزنامه «گاردین» نوشته است: حضور دختر کیم جونگ اون در چین در آستانه برگزاری رژه بزرگ به گمانه‌زنی درباره اینکه او از هم‌اکنون در حال آماده شدن برای تبدیل شدن به اولین رهبر زن کره شمالی است، دامن زده است.

بر اساس تصاویری که از سوی خبرگزاری دولتی کره شمالی منتشر شد کیم جو آئه که گمان برده می‌شود در ابتدای دوران نوجوانی است، در پایتخت چین از قطار زرهی پدرش پیاده می‌شود و در اولین حضورش در یک صحنه بین‌المللی مورد استقبال مقام‌های چین قرار می‌گیرد.

دختر رهبر کره شمالی که نام و سن او هرگز توسط حکومت این کشور علنا تایید نشده، اولین بار نیست که پدرش را در یک سفر رسمی عمومی همراهی می‌کند. او پیش از آن نیز با کیم جونگ اون در چندین بازدید رسمی دیگر در داخل کره شمالی از جمله در زمان نظارت پدرش بر پرتاب‌های آزمایشی موشک‌های بالستیک و اخیرا نیز در مراسم افتتاح منطقه تفریحی «وونسان کالما» در ساحل شرقی کره شمالی دیده شد.

تحلیلگران زیادی اکنون به این باور رسیده‌اند که کیم جو آئه حالا گزینه ارجح پدرش برای جانشینی در رهبری کره شمالی است و چنانچه این موضوع صحت داشته باشد او چهارمین عضو خانواده کیم است که بر کره شمالی رهبری می‌کند. اولین کسی که از این خانواده رهبر کره شمالی شد «کیم ایل سونگ»، پدر بزرگ کیم جونگ اون بود که در سال ۱۹۴۸ کره شمالی را بنیان گذاشت و بعد از او «کیم جونگ ایل»، پدر کیم جونگ اون، دومین رهبر این کشور منزوی شد.

«دنیس رادمن»، بازیکن سرشناس لیگ بسکتبال آمریکا، ان.بی.اِی، که دوست صمیمی کیم جونگ اون است اولین کسی بود که دختر او را معرفی کرد و گفته بود که در زمان سفری که در سال ۲۰۱۳ به پیونگ یانگ داشته دختر کیم جونگ اون که در آن زمان نوزاد بوده را بغل کرده است. کیم جو آئه هنوز هیچ سخنرانی علنی نداشته است اما حالا او به همراه «کیم یو جونگ»، خواهر با نفوذ کیم جونگ اون، تبدیل به پای ثابت حلقه افراد نزدیکی که پدرش را همراهی می‌کنند شده است.



رسانه‌های دولتی شدیدا کنترل شده کره شمالی تا زمانی که کیم جو آئه نخستین بار به همراه پدرش در رویداد پرتاب یک موشک بالستیک قاره پیما در سال ۲۰۲۲ دیده شد هیچ گونه گزارشی درباره هیچ یک از بچه های کیم جونگ اون منتشر نکردند. چند ماه بعد از آن کیم جو آئه در یک رژه نظامی به مناسبت سالگرد تاسیس ارتش خلق کره حضور یافت و از آن به بعد رسانه‌های دولتی کره شمالی از او به عنوان «دختر محترم کیم» یاد می‌کردند.

یک گزارش سرویس اطلاعاتی کره جنوبی در سال ۲۰۱۷ ادعا کرد کیم جونگ اون و همسرش، «ری سول جو» سه فرزند دارند شامل یک پسر که در سال ۲۰۱۰ به دنیا آمد، یک دختر که در سال ۲۰۱۳ به دنیا آمد و گمان برده می‌شود همان کیم جو آئه است، و همچنین یک فرزند دیگر که در سال ۲۰۱۷ زاده شده اما جنسیتش هنوز تایید نشده است.

در تصاویر منتشر شده از سفر چین، کیم جو آئه در حالی که ملبس به یونیفرم آبی رنگ است پس از پیاده شدن از قطار پشت سر پدرش ایستاده است؛ قطاری که شبانه این ۲ نفر را در اولین سفر خارجی مشترکشان از پیونگ یانگ به پکن منتقل کرد.

تحلیلگران می‌گویند شرکت این دختر در رویدادی که حاکی از شکل گرفتن یک ائتلاف ضد غربی جدید در شرق است، این نظریه که کیم جونگ او را وارث حکومت خودش در نظر گرفته، تقویت کرده است.

«مایکل مادن»، یک کارشناس و تحلیلگر تحولات مربوط به رهبری کره شمالی در اندیشکده موسوم به «مرکز استیمسون» گفت: «هم اکنون کیم جو آئه گزینه پیشتاز رهبری بعدی کره شمالی است. او در حال یاد گرفتن عملی و تجربی پروتکلهایی است که به کار او به عنوان رهبر بعدی کره شمالی یا یکی از نخبگان اصلی این کشور خواهند آمد. او با تعامل با رهبران خارجی و دیگر نخبگان و سلام و احوالپرسی با آنها تجربه ارزشمندی کسب می‌کند.»

سند و مدرکی از اینکه کیم جونگ اون نیز در زمان رهبری پدرش کیم جونگ ایل، او را در سفرهای خارجی همراهی کرده باشد وجود ندارد هر چند که گزارش شده بود که کیم جونگ ایل از سفر های هوایی می‌ترسد اما ظاهرا پسرش این ترس را به ارث نبرده است.

سازمان اطلاعات کره جنوبی در سال ۲۰۲۴ اعلام کرد به این ارزیابی رسیده که کیم جو آئه در حال آماده‌سازی برای رهبری در کره شمالی است اما این که چطور و چه زمان ممکن است این اتفاق بیفتد مشخص نیست.

معمولا در کره شمالی رهبران بعدی، از جمله خود کیم جونگ اون، تا پیش از شروع رسمی رهبری خود راهشان را در ساختار قدرت این کشور با انتصاب در چند پست و سمت ارشد باز کرده تا برای انتصاب به عنوان رهبری کشور آماده شوند اما مشخص نیست که نخبگان نظامی و حزب حاکم کره شمالی چه واکنشی به ترفیع درجه یک زن و رسیدن او به رهبری کره شمالی نشان خواهند داد.