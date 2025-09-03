En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شایعات جانشینی‌ دختر کیم جونگ اون با این عکس داغ‌تر شد

اقدام رهبر کره شمالی در به همراه داشتن دخترش در سفر به چین گمانه‌زنی‌ها درباره اینکه او گزینه ارجح پدرش برای جانشینی است را تقویت کرد.
کد خبر: ۱۳۲۶۳۲۰
| |
18 بازدید

بر اساس تصاویری که از سفر اخیر «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی به چین به منظور شرکت در مراسم رژه بزرگ ارتش چین به مناسبت «روز پیروزی» منتشر شد، او دختر نوجوانش «کیم جو آئه» را نیز در این سفر به همراه خود برده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ روزنامه «گاردین» نوشته است: حضور دختر کیم جونگ اون در چین در آستانه برگزاری رژه بزرگ به گمانه‌زنی درباره اینکه او از هم‌اکنون در حال آماده شدن برای تبدیل شدن به اولین رهبر زن کره شمالی است، دامن زده است.

بر اساس تصاویری که از سوی خبرگزاری دولتی کره شمالی منتشر شد کیم جو آئه که گمان برده می‌شود در ابتدای دوران نوجوانی است، در پایتخت چین از قطار زرهی پدرش پیاده می‌شود و در اولین حضورش در یک صحنه بین‌المللی مورد استقبال مقام‌های چین قرار می‌گیرد.

حضور دختر کیم جونگ اون در چین، شایعات جانشینی‌اش را داغ‌تر کرد/عکس

دختر رهبر کره شمالی که نام و سن او هرگز توسط حکومت این کشور علنا تایید نشده، اولین بار نیست که پدرش را در یک سفر رسمی عمومی همراهی می‌کند. او پیش از آن نیز با کیم جونگ اون در چندین بازدید رسمی دیگر در داخل کره شمالی از جمله در زمان نظارت پدرش بر پرتاب‌های آزمایشی موشک‌های بالستیک و اخیرا نیز در مراسم افتتاح منطقه تفریحی «وونسان کالما» در ساحل شرقی کره شمالی دیده شد.

تحلیلگران زیادی اکنون به این باور رسیده‌اند که کیم جو آئه حالا گزینه ارجح پدرش برای جانشینی در رهبری کره شمالی است و چنانچه این موضوع صحت داشته باشد او چهارمین عضو خانواده کیم است که بر کره شمالی رهبری می‌کند. اولین کسی که از این خانواده رهبر کره شمالی شد «کیم ایل سونگ»، پدر بزرگ کیم جونگ اون بود که در سال ۱۹۴۸ کره شمالی را بنیان گذاشت و بعد از او «کیم جونگ ایل»، پدر کیم جونگ اون، دومین رهبر این کشور منزوی شد.

«دنیس رادمن»، بازیکن سرشناس لیگ بسکتبال آمریکا، ان.بی.اِی، که دوست صمیمی کیم جونگ اون است اولین کسی بود که دختر او را معرفی کرد و گفته بود که در زمان سفری که در سال ۲۰۱۳ به پیونگ یانگ داشته دختر کیم جونگ اون که در آن زمان نوزاد بوده را بغل کرده است. کیم جو آئه هنوز هیچ سخنرانی علنی نداشته است اما حالا او به همراه «کیم یو جونگ»، خواهر با نفوذ کیم جونگ اون، تبدیل به پای ثابت حلقه افراد نزدیکی که پدرش را همراهی می‌کنند شده است.

حضور دختر کیم جونگ اون در چین، شایعات جانشینی‌اش را داغ‌تر کرد/عکس


رسانه‌های دولتی شدیدا کنترل شده کره شمالی تا زمانی که کیم جو آئه نخستین بار به همراه پدرش در رویداد پرتاب یک موشک بالستیک قاره پیما در سال ۲۰۲۲ دیده شد هیچ گونه گزارشی درباره هیچ یک از بچه های کیم جونگ اون منتشر نکردند. چند ماه بعد از آن کیم جو آئه در یک رژه نظامی به مناسبت سالگرد تاسیس ارتش خلق کره حضور یافت و از آن به بعد رسانه‌های دولتی کره شمالی از او به عنوان «دختر محترم کیم» یاد می‌کردند.

یک گزارش سرویس اطلاعاتی کره جنوبی در سال ۲۰۱۷ ادعا کرد کیم جونگ اون و همسرش، «ری سول جو» سه فرزند دارند شامل یک پسر که در سال ۲۰۱۰ به دنیا آمد، یک دختر که در سال ۲۰۱۳ به دنیا آمد و گمان برده می‌شود همان کیم جو آئه است، و همچنین یک فرزند دیگر که در سال ۲۰۱۷ زاده شده اما جنسیتش هنوز تایید نشده است.

در تصاویر منتشر شده از سفر چین، کیم جو آئه در حالی که ملبس به یونیفرم آبی رنگ است پس از پیاده شدن از قطار پشت سر پدرش ایستاده است؛ قطاری که شبانه این ۲ نفر را در اولین سفر خارجی مشترکشان از پیونگ یانگ به پکن منتقل کرد.

تحلیلگران می‌گویند شرکت این دختر در رویدادی که حاکی از شکل گرفتن یک ائتلاف ضد غربی جدید در شرق است، این نظریه که کیم جونگ او را وارث حکومت خودش در نظر گرفته، تقویت کرده است.

«مایکل مادن»، یک کارشناس و تحلیلگر تحولات مربوط به رهبری کره شمالی در اندیشکده موسوم به «مرکز استیمسون» گفت: «هم اکنون کیم جو آئه گزینه پیشتاز رهبری بعدی کره شمالی است. او در حال یاد گرفتن عملی و تجربی پروتکلهایی است که به کار او به عنوان رهبر بعدی کره شمالی یا یکی از نخبگان اصلی این کشور خواهند آمد. او با تعامل با رهبران خارجی و دیگر نخبگان و سلام و احوالپرسی با آنها تجربه ارزشمندی کسب می‌کند.»

سند و مدرکی از اینکه کیم جونگ اون نیز در زمان رهبری پدرش کیم جونگ ایل، او را در سفرهای خارجی همراهی کرده باشد وجود ندارد هر چند که گزارش شده بود که کیم جونگ ایل از سفر های هوایی می‌ترسد اما ظاهرا پسرش این ترس را به ارث نبرده است.

سازمان اطلاعات کره جنوبی در سال ۲۰۲۴ اعلام کرد به این ارزیابی رسیده که کیم جو آئه در حال آماده‌سازی برای رهبری در کره شمالی است اما این که چطور و چه زمان ممکن است این اتفاق بیفتد مشخص نیست.

معمولا در کره شمالی رهبران بعدی، از جمله خود کیم جونگ اون، تا پیش از شروع رسمی رهبری خود راهشان را در ساختار قدرت این کشور با انتصاب در چند پست و سمت ارشد باز کرده تا برای انتصاب به عنوان رهبری کشور آماده شوند اما مشخص نیست که نخبگان نظامی و حزب حاکم کره شمالی چه واکنشی به ترفیع درجه یک زن و رسیدن او به رهبری کره شمالی نشان خواهند داد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کیم اون جونگ دختر رهبر کره شمالی دختر کیم اون جونگ جانشین رهبر کره شمالی چین کره جنوبی خبر فوری
خرید و فروش حکم نایب رئیسی در فدراسیون المپیکی/ قهر یک میلیاردی سرمربی!
شجریان‌ها و نبض سیاست ایران: از «مرغ سحر» تا کنسرت میدان آزادی
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توافق ژاپن و کره جنوبی با چین علیه سیاست‌های ترامپ
خط و نشان سنگین کره برای برانکو!
عکس:ممنوعیت مدل مو ولباس دختر رهبرکره شمالی برای زنان
چین و برانکو در آستانه حذف بزرگ!
وزیر دفاع روسیه با رهبر کره شمالی دیدار کرد
چین خواستار گفت‌وگوهای سطح بالا با کره جنوبی و ژاپن
گزارش آژانس جاسوسی کره جنوبی از جانشین رهبر کره شمالی
کره جنوبی: چین توانایی تغییر رفتار کره شمالی را دارد
محدودیت‌های تازه کره جنوبی برای ورود مسافر از چین
مذاکرات سه‌جانبه کره جنوبی، ژاپن و چین برگزار می شود
کاهش سرعت ابتلا به کرونا در چین
پکن خواستار توجه سئول به نگرانی‌های پیونگ یانگ شد
همکاری کره جنوبی با چین برای خلع سلاح پیونگ یانگ
چین خواستار حمایت سئول از پکن در موضوع تایوان شد
روز اعلام میزبان جام ملت های آسیا ۲۰۲۳
کره کنار کشید، چین میزبان جام ملت‌ها ۲۰۲۳ شد
وزرای خارجه ژاپن، کره جنوبی و چین سه‌شنبه دیدار می‌کنند
مقام آمریکایی «اون» را دیوانه خواند
بزرگترین قرارداد اقتصادی جهان
چین، کره‌جنوبی را تهدید به تحریم کرد
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شده‌ایم!
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
شغل والدین رتبه‌های برتر کنکور
اسرائیل احتمالاً در سپتامبر همزمان ایران و لبنان را می‌زند!
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
ارتش ایران بیانیه داد
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد
اتمام حجت پزشکیان درباره اسنپ بک در چین
غیبت خبرساز پزشکیان در میان سران اجلاس شانگهای
نتانیاهو: حمله به یمن آغاز شد
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۰ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۳ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۳۹ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۳۳ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۹۷ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۵ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۲ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۷۹ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۷ نظر)
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی  (۷۱ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۷۱ نظر)
افغانستانی‌های غیرمجاز به ایران بازمی‌گردند؟ / جدیت تهران در برابر ورود غیرقانونی  (۶۸ نظر)
گفتم به دولت «بشار اسد» پول ندهید باز دادند/ توافق هسته‌ای فدای حمایت از روسیه شد/ وارد دام نتانیاهو شدیم  (۶۸ نظر)
tabnak.ir/005Z2G
tabnak.ir/005Z2G