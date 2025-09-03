قاضی به نفع گوگل رأی داد

شرکت گوگل رأی دادگاه علیه گوگل، هم خیال کاربران کروم را راحت کرده است و هم مسیر تازه‌ای پیش روی رقبای اندروید و موتورهای جست‌وجو باز می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از زومیت؛ قاضی آمریکایی پس از یک سال کشمکش حقوقی، رأی نهایی پرونده‌ی انحصارطلبی گوگل را صادر کرد. این شرکت پیش‌تر به دلیل تسلط بیش از حد بر بازار، در معرض خطر تقسیم بخش‌هایی از فعالیت‌هایش قرار گرفته بود. نگرانی اصلی این بود که گوگل چگونه می‌تواند از وضعیت «انحصار» خارج شود، بدون اینکه کاربران و اکوسیستمش آسیب ببینند.

براساس گزارش Ars Technica، بخش مهمی از پرونده مربوط به مرورگر کروم بود. گوگل در دفاعیه‌ی خود تأکید کرد که واگذاری کروم به شرکت دیگر می‌تواند ضربه‌ی بزرگی به تجربه‌ی کاربران وارد کند، زیرا فناوری‌های متعددی به‌طور مستقیم با کروم و کرومیوم گره خورده‌اند و جداسازی آنها عملاً باعث از هم پاشیدن این مرورگر می‌شود. در نهایت، قاضی استدلال گوگل را پذیرفت و رأی داد که کروم همچنان در اختیار گوگل باقی بماند؛ تصمیمی که هم برای این شرکت و هم برای میلیون‌ها کاربر کروم خبر خوشی محسوب می‌شود.

بااین حال، گوگل کاملاً پیروز میدان نبود. دادگاه محدودیت‌هایی برای این غول فناوری در نظر گرفت. از این پس، هیچ شرکتی که گوشی اندرویدی تولید می‌کند، مجبور به نصب پیش‌فرض اپلیکیشن‌های گوگل مانند پلی استور، کروم، سرچ، اسیستنت یا جمنای نخواهد بود. البته نصب این اپلیکیشن‌ها به‌صورت داوطلبانه همچنان امکان‌پذیر است.

علاوه‌بر این، گوگل ملزم شده است داده‌های مربوط به شاخص جست‌وجو و آمارهای کاربران را در اختیار رقبای واجد شرایط مانند بینگ و DuckDuckGo قرار دهد. این موضوع می‌تواند در آینده موجب بهبود کیفیت موتورهای جست‌وجوی رقیب شود و شاید بخشی از کاربران را به سمت گزینه‌های دیگر سوق دهد.

گوگل ۶۰ روز فرصت دارد تا تغییرات را اجرا کند و کمیته‌ی مستقل طی ۶سال آینده بر اجرای کامل این تصمیم‌ها نظارت خواهد داشت. بنابراین در کوتاه‌مدت شاید تغییرات زیادی دیده نشود، اما در آینده‌ی نزدیک، گوشی‌های اندرویدی متنوع‌تری بدون اپلیکیشن‌های پیش‌فرض گوگل عرضه خواهند شد. مهم‌تر از همه اینکه کروم همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است.