فاطمه مهاجرانی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات امروز هیئت وزیران اظهار کرد: در جلسه امروز موضوع بازگشت ساعت کاری مطرح شد که به دلیل عدم تحقق پیش‌بینی‌ها در زمینه بارش باران مصوب شد، ساعت کاری ادارات تا پایان شهریور به همین شیوه تابستان ادامه داشته باشد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی افزود: همچنین در این جلسه درباره سفر رئیس‌جمهور به چین گفت‌وگو شد که دستاوردهای خوبی هم داشته است و نکات قابل توجه نیز در این زمینه در جلسه مطرح شد و امیدواریم این سفر و دستاوردهایش برای مردم کشور محقق شود.

سخنگوی دولت همچنین با اشاره به موضوع لایحه مقابله با انتشار اخبار کذب و وضعیت فعلی آن اظهار کرد: متناسب با نیازی که در جامعه حرفه‌ای در زمینه هر موضوعی احساس می‌شود، لوایح نیز باید شکل گیرند و تدوین شوند. ما در کشور تلمباری از قوانین داریم که اجرا نمی‌شوند. البته نیاز است که به سمت مدیریت اخبار غیر واقع هم حرکت کنیم، اما دولت در این زمینه تلاش دارد به شکلی عمل کند که با کار کارشناسی کافی اقدام لازم را انجام دهد.

