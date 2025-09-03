En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

توبه تتلو احراز شد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پس از احراز توبه امیر تتلو، پرونده در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۴ به حوزه ریاست واصل شده و در حال بررسی است. اگر ریاست قوه قضاییه بپذیرند، پرونده برای عفو خدمت مقام معظم رهبری معرفی خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۲۶۳۱۳
| |
780 بازدید
|
۳

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، اصغر جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده تتلو گفت: اولاً باید توجه داشت که در قانون مجازات اسلامی مبحثی به نام «توبه» وجود دارد که نشان می‌دهد حتی پس از اثبات جرم هم یکی از راه‌های سقوط حکم، توبه است و بسیاری از افراد تاکنون از این حق قانونی استفاده کرده‌اند.

وی ادامه داد: پس از احراز توبه وی، پرونده در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۴ به حوزه ریاست واصل شده و در حال بررسی است. اگر ریاست قوه قضاییه بپذیرند، پرونده برای عفو خدمت مقام معظم رهبری معرفی خواهد شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تتلو توبه عفو رهبری دادگاه تتلو امیرحسین مقصودلو خبر فوری
خرید و فروش حکم نایب رئیسی در فدراسیون المپیکی/ قهر یک میلیاردی سرمربی!
شجریان‌ها و نبض سیاست ایران: از «مرغ سحر» تا کنسرت میدان آزادی
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دادگاه کیفری توبه تتلو را محرز دانسته است
فوری: تتلو در زندان خودکشی کرد
ژست‌های تتلو پشت میز محاکمه
توبه تتلو؛ آخرین تیر در تاریکی!
نامه تتلو از زندان: پول لازم دارم! + عکس
نامه وکلای تتلو به مراجع عظام تقلید
چرا نمی‌توان تتلو را اعدام کرد؟!
آیا تتلو واقعا توبه کرده؛ چگونه قضات متوجه شدند؟!
احتمال دارد توبه‌ «تتلو» در حکم دادگاه اثرگذار باشد
جزئیات صدور حکم اعدام تتلو
واکنش تتلو به بسته شدن اینستاگرامش
«تتلو» از زندان آزاد می‌شود؟
آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مقصودلو برگزار شد/ تتلو: اشتباه کردم، هیچ دفاعی ندارم
«تتلو» می‌خواهد به پیاده روی اربعین برود!
امیرحسین مقصودلو، (تتلو) محاکمه شد/ ملاقات متهم با مادر و خواهرش در حاشیه دادگاه +تصاویر
دلیل اعتراض تتلو!
صفحه اینستاگرامی تتلو مسدود شد
آزادی تتلو به مناسبت عید فطر صحت ندارد
امیر تتلو به ایران باز می‌گردد؟
دفاع کیهان از حمایت رئیسی از تتلو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
7
پاسخ
مث بابک زنجانی یه برخورد مومنانه می خواد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
4
پاسخ
دیگه همون عکسش با رییسی کفایت می کرد ، باقیش بازیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
0
پاسخ
یه نفر غیر عمد میزنه یکی رو می‌کشه یا یه نفر از سر بدبختی و نداری پول نزول می‌کنه و هزاران کار کرده و نکرده دیگه از سر ناچاری به بدترین شکل ممکن باید تقاص بده بعد این جرثومه فساد توبه کرده با اون سر و ریخت مبتذلش توبه اش قبول شد از چی ترسیدین از جمعیت تتلیتی ها یک مشت آدم منور الفکر باری به هر جهت . قراره بعد از توبه چیکار کنه .عابد و زاهد قراره بشه .ذات وقتی خراب باشه شما با هیچ چیز نمیتونین ذات کثیف آدمی رو تغییر بدین .امیدوارم بخشیده نشه که باعث فجایع و کثافت کاری های زیادی بوده .و مطمینا به همون شیوه و روش با قدرت ادامه حیات میده.
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شده‌ایم!
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
شغل والدین رتبه‌های برتر کنکور
اسرائیل احتمالاً در سپتامبر همزمان ایران و لبنان را می‌زند!
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد
ارتش ایران بیانیه داد
اتمام حجت پزشکیان درباره اسنپ بک در چین
غیبت خبرساز پزشکیان در میان سران اجلاس شانگهای
نتانیاهو: حمله به یمن آغاز شد
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۰ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۳ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۳۹ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۳۳ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۰۰ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۵ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۲ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۷۹ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۷ نظر)
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی  (۷۱ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۷۱ نظر)
افغانستانی‌های غیرمجاز به ایران بازمی‌گردند؟ / جدیت تهران در برابر ورود غیرقانونی  (۶۸ نظر)
گفتم به دولت «بشار اسد» پول ندهید باز دادند/ توافق هسته‌ای فدای حمایت از روسیه شد/ وارد دام نتانیاهو شدیم  (۶۸ نظر)
tabnak.ir/005Z29
tabnak.ir/005Z29