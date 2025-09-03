کیم و پوتین در کنار شی؛ تصویری از تغییر ژئوپولتیک جهانی

رسانه انگلیسی با توجه به انتشار تصاویر مراسم رژه ارتش چین که امروز ۳ سپتامبر در پکن برگزار شد، جایگاه رهبران چین، کره شمالی و روسیه در کنار هم و جلوتر از روسای دولتهایی که به این مراسم دعوت شده بودند را بیسابقه و در نتیجه تغییرات در چشمانداز ژئوپولتیک جهانی توصیف کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، روزنامه گاردین در یادداشتی در این باره نوشت: این تصویری است که اگر چند سال پیش منتشر میشد، میگفتند عکسی است که کسی بدجنسی کرده و آن را با فتوشاپ ساخته است؛ روسای جمهور روسیه و چین را «کیم جونگ اون» رهبر کشوری طرد شده همراهی میکند .
اما تغییرات قابل توجه در چشمانداز ژئوپولتیک جهانی-حمله روسیه به اوکراین و پیروزی دوباره «دونالد ترامپ» در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا-به این منجر شد که «شی جینپینگ» رئیسجمهور چین،«ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه و «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی کنار هم قرار بگیرند. بسیاری از ناظران این تغییر را ترسیم دوباره موازنه جهانی قدرت خواندهاند.
(از راست)«کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی، «شی جینپینگ» رئیسجمهور چین، «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه
صبح امروز - چهارشنبه - این سه مرد در صف اول گروهی متشکل از بیش از ۲۰ رهبر جهانی در صفوف پشت سرشان را در حرکت به سمت جایگاهی در میدان تیانآنمن پکن برای تماشای رژه «روز پیرزوی» هدایت میکردند.
با این حال، در تحلیل رسانه انگلیسی مطرح شد: در حالی که شی و پوتین شراکت «نامحدودی» را اعلام کردهاند، تحلیلگران معتقدند پکن از تداوم جنگ روسیه در اوکراین و حمایت مستقیم کره شمالی از آن برآشفته است. شی تلاش میکند توازنی در اتحاد خود با دو کشور برقرار کند و در عین حال، از تحریمهای بیشتر آمریکا و دیگر متحدان اوکراین در امان بماند.
در این میان، احتمال دارد ظاهر امر رویدادهای امروز توجه ترامپ و دیگر رهبران غربی را به خود جلب کند. رئیسجمهور آمریکا با وجود دعوت نشدن، گفته بود که رخدادهای پایتخت چین را دنبال میکند.
رژه ارتش چین در «روز پیروزی»
ترامپ در پیامی طعنهآمیز خطاب به رئیسجمهور چین گفت: در حالی که با ولادیمیر پوتین و کیم جونگ او مشغول توطئه علیه آمریکا هستید، صمیمانهترین سلام مرا به آنها برسان.
گاردین نوشت: هنوز مشخص نیست که عکس خاص، چقدر در عمل هم معنا پیدا کند اما رهبران پایتختها در واشنگتن، لندن، توکیو و سئول باید حتما با احساسی آمیخته از کنجکاوی و نگرانی نظارهگر آن باشند.
