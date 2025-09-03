اوایل امروز «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال با اشاره به رژه نظامی در پکن ارتباط با هشتادمین سالگرد پیروزی چین بر ژاپن و جنگ جهانی دوم نوشته بود که چین به همراه روسیه و کره شمالی علیه آمریکا توطئهچینی میکنند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «یوری اوشاکوف» معاون کرملین گفت: «ما پیام رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال را درباره توطئهچینی علیه ایالات متحده خواندیم.»
این مقام رسمی روسیه با ابراز امیدواری از اینکه پیام ترامپ کنایهآمیز بوده باشد، گفت که سران کشورهای روسیه، چین و کره شمالی در جریان مراسم یادبود در چین به هیچ «توطئهای» فکر نکرده بودند.
اوشاکوف افزود: «میتوانم به شما بگویم که همه میدانند ایالات متحده، دولت فعلی رئیس جمهور ترامپ و شخص رئیس جمهور ترامپ چه نقشی در وضعیت بینالمللی فعلی ایفا میکنند.»
