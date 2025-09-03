En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مرگ تلخ عابر پیاده در بزرگراه شهید همت

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ از برخورد یک خودرو لیفان با ۲ عابر پیاده در بزرگراه شهید همت خبر داد و گفت: یک نفر در این حادثه جان خود را از دست داد و دیگری مصدوم شد.
کد خبر: ۱۳۲۶۳۰۹
| |
873 بازدید
|
۶
مرگ تلخ عابر پیاده در بزرگراه شهید همت

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: حوالی ساعت ۰۲:۴۰ چهارشنبه یک فقره تصادف منجر به فوت در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت بعد از بزرگراه شهید چمران به وقوع پیوست.

مهر نوشت: وی در ادامه افزود: بر اساس بررسی‌های کارشناسان راهنمایی و رانندگی، پس از حضور در محل حادثه مشخص شد که یک دستگاه خودرو سواری لیفان به علت عدم توجه به جلو با دو عابر پیاده که قصد تردد غیر مجاز و به صورت عرضی از این بزرگراه را داشت برخورد می‌کند.

سرهنگ شریفی در ادامه افزود: متأسفانه شدت ضربه و جراحات وارده به حدی بوده که یکی از عابران در همان لحظات اولیه جان خود را از دست داد و دیگر عابر پیاده مصدوم و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

سرهنگ علی‌اصغر شریفی اظهار داشت: از تمامی عابرین پیاده درخواست می‌شود به هیچ عنوان بزرگراه‌ها را برای عبور عرضی و غیرمجاز انتخاب نکنند. این اقدام نه‌تنها جان خود افراد را به خطر می‌اندازد، بلکه رانندگان را نیز با خطر وقوع حوادث ناگوار مواجه می‌سازد. استفاده از پل‌های عابر پیاده و مسیرهای تعیین‌شده، تضمینی برای حفظ جان و ایمنی همه شهروندان است.

وی همچنین تأکید کرد: رانندگان موظف‌اند در تمام لحظات رانندگی، تمرکز کامل خود را بر مسیر پیش‌رو حفظ کرده و از هرگونه عامل حواس‌پرتی مانند استفاده از تلفن همراه، گفتگو با سرنشینان یا خستگی شدید پرهیز کنند. رعایت این اصل ساده، نه‌تنها از بروز حوادث جلوگیری می‌کند، بلکه نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری اجتماعی و احترام به جان انسان‌هاست.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مرگ عابر پیاده پلیس راهور بزرگراه همت
خرید و فروش حکم نایب رئیسی در فدراسیون المپیکی/ قهر یک میلیاردی سرمربی!
شجریان‌ها و نبض سیاست ایران: از «مرغ سحر» تا کنسرت میدان آزادی
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سهم ۳۷ درصدی عابرین در تصادفات فوتی پایتخت
واکنش پلیس به صدور گواهینامه موتور برای بانوان
توقیف ۳۶۰ گواهینامه رانندگان پرخطر شبانه در تهران
مسیر شمال به جنوب یکطرفه می‌شود
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
5
پاسخ
الان میگید عدم توجه راننئه به جلو نمیگید نصف شب دو تا معتاد توی اتوبان چکار میکردند. مگه چشمان ما چشم عقابه اینقدر دقیق ببینه.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
5
پاسخ
متاسفانه این عابرها معتادینی هستند که در بین بلوارهای بزرگراهها بعد از استعمال مواد مخدر تردد می کنند و روز و شب نمی شناسند که منجر به این حوادث می شوند . شهرداری و پلیس باید معتادین را از سطح شهر جمع کند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
7
پاسخ
ساعت 2:40 با مداد دو نفر عابر وسط اتوبان چی کار میکردن؟ به نظر بیشتر میاد قصد خودکشی داشتن که اون موقع شب وسط اتوبان بودن. بیچاره راننده خودرو که هم ماشینش آسیب دیده هم کلی تو دردسر پرونده قضایی و دیه و.. می افته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
4
پاسخ
ساعت ۲.۵ نصف شب تو تاریکی همت ک چراغ هاش یکی در میون روشنه و معلوم نیست ۲ تا عابر وسط اتوبان چیکار میکردن، تصادف کرده پلیس میگه عدم توجه راننده ب جلو
بابا جمع کنین این کارشناسی هاتون رو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
4
پاسخ
پلیسی که این گزارش رو تهیه کرده و نسخه هم میپیچه، اگر خودش هم جای راننده لیفان بود، وضعیت به احتمال زیاد الان همین بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
0
پاسخ
متاسفانه اتوبان همت در شب جولانگاه معتادین هست که از عرض خیابان عبور می کنن و خیلی خطرناک هست دولت و شهر داری با ید فکری به حال معتادین بکنه
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شده‌ایم!
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
شغل والدین رتبه‌های برتر کنکور
اسرائیل احتمالاً در سپتامبر همزمان ایران و لبنان را می‌زند!
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد
ارتش ایران بیانیه داد
اتمام حجت پزشکیان درباره اسنپ بک در چین
غیبت خبرساز پزشکیان در میان سران اجلاس شانگهای
نتانیاهو: حمله به یمن آغاز شد
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۰ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۳ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۳۹ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۳۳ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۰۰ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۵ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۲ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۷۹ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۷ نظر)
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی  (۷۱ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۷۱ نظر)
افغانستانی‌های غیرمجاز به ایران بازمی‌گردند؟ / جدیت تهران در برابر ورود غیرقانونی  (۶۸ نظر)
گفتم به دولت «بشار اسد» پول ندهید باز دادند/ توافق هسته‌ای فدای حمایت از روسیه شد/ وارد دام نتانیاهو شدیم  (۶۸ نظر)
tabnak.ir/005Z25
tabnak.ir/005Z25