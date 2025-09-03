شرط شرکت در کنکور ۱۴۰۵

با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، پذیرفته شدگان رشته‌های با آزمون تمام دوره‌های آموزش رایگان همچنین پذیرفته‌شدگان چهار رشته "پزشکی"، "دندانپزشکی"، "داروسازی" و "دامپزشکی" تمامی دوره‌ها، اعم از رایگان و غیر رایگان کنکور ۱۴۰۴ چه در دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی خود ثبت نام کنند و چه ثبت نام نکنند، اجازه شرکت مجدد در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ را نخواهند داشت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از طریق آزمون سراسری سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ بر اساس مصوبه «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» که در جلسه ۸۴۳ به ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۰ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد، انجام می‌شود.

نکات اجرایی و فنی برای اجرای این مصوبه در جلسات شورای سنجش و پذیرش دانشجو بررسی و مصوب شد که مهمترین آنها به شرح ذیل است:

۱- آزمون اختصاصی (کنکور) در سال ۱۴۰۴ در دو نوبت برگزار شد و نتایج آن فقط برای سال ۱۴۰۴ اعتبار دارد و برای سال ۱۴۰۵ معتبر نیست. از سال ۱۴۰۵ و بعد از آن، آزمون اختصاصی (کنکور) یکبار در سال، برگزار می‌شود و فقط برای پذیرش همان سال اعتبار دارد و اعتبار دو سال آزمون اختصاصی لغو می‌شود.

۲- با توجه به تغییر ضرایب و میزان تأثیر سوابق تحصیلی در سال ۱۴۰۴ نمره کل سابقه تحصیلی و نمره کل نهایی متقاضیان حاضر در جلسه آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ برای پذیرش در سال ۱۴۰۴ تغییر می‌کند و رتبه در سهمیه و رتبه کشوری بر اساس نمره کل نهایی سال ۱۴۰۴ ساخته می‌شود.

۳- در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ برای همه متقاضیان، سابقه تحصیلی پایه یازدهم (برای هر دو نظام آموزشی ۶-۳-۳ و سالی واحدی) با تأثیر مثبت و سابقه تحصیلی پایه دوازدهم برای نظام آموزشی ۶-۳-۳ و سابقه تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی برای نظام آموزشی سالی واحدی با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی لحاظ می‌شود.

۴- سهم نمره کل سابقه تحصیلی هر یک از پایه‌ها برای هر دو نظام آموزشی ۶-۳-۳ و سالی واحدی در هر یک از گروه‌های آزمایشی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ به شرح جداول شماره ۲ و ۳ ذیل است؛

۵-سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی ۴۰ درصد و در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی ۷۰ درصد است.

در صورتی که نمره کل سابقه تحصیلی پایه یازدهم تاثیر مثبت نداشته باشد، سهم پایه یازدهم به سهم پایه دوازدهم اضافه می‌شود. اعمال تأثیر مثبت سوابق تحصیلی پایه یازدهم، متفاوت از تأثیر قطعی سوابق تحصیلی است و بدان معناست که اگر سوابق تحصیلی پایه یازدهم باعث افزایش نمره کل سابقه تحصیلی شود (موجب بهبود وضعیت متقاضی شود) اعمال خواهد شد و اگر باعث کاهش نمره کل سابقه تحصیلی شود (اثر منفی داشته باشد)، اعمال نمی‌شود.

۶- پذیرفته شدگان رشته‌های با آزمون تمام دوره‌های آموزش رایگان شامل: دوره‌های روزانه، محروم، بورسیه، فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی و همچنین پذیرفته شدگان چهار رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تمامی دوره‌ها، اعم از رایگان و غیر رایگان (روزانه و غیرروزانه) آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ چه در دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی خود ثبت نام کنند و چه ثبت نام نکنند، اجازه شرکت مجدد در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ را نخواهند داشت؛ در صورت تمایل به شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۶ باید تا قبل از پایان ثبت نام آن آزمون، از دانشگاه یا مؤسسه قبولی خود انصراف قطعی دهند.

بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، همه پذیرفته شدگان رشته‌های با آزمون دوره‌های آموزش رایگان شامل: دوره‌های روزانه، محروم، بورسیه، فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی و همچنین پذیرفته شدگان چهار رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تمامی دوره‌ها، اعم از رایگان و غیر رایگان (روزانه و غیرروزانه) در سال ۱۴۰۲ و قبل از آن، که در حال تحصیل بودند، برای شرکت مجدد در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ باید تا قبل از پایان زمان ثبت نام آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ از دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی خود انصراف قطعی می‌دادند.

این دسته از متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی، در صورت قبولی در رشته جدید، باید فرم انصراف قطعی از رشته قبلی را به دانشگاه محل قبولی خود ارائه دهند. در ضمن، این متقاضیان حق بازگشت به رشته قبولی قبلی خود را ندارند.

پذیرفته شدگان رشته‌های با آزمون دوره‌های غیرروزانه (غیر از آموزش رایگان) به جز چهار رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی در آزمون سراسری در سال ۱۴۰۳ و قبل از آن و همچنین پذیرفته شدگان صرفاً با سوابق تحصیلی تمامی دوره‌ها (ازجمله دوره روزانه) در سال ۱۴۰۳ و قبل از آن (به شرط نداشتن مشکل نظام وظیفه برای برادران) می‌توانستند بدون انصراف از تحصیل و در صورت داشتن سایر شرایط و ضوابط در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ ثبت نام و شرکت کنند.

این دسته از متقاضیان در صورت قبولی، باید انصراف قطعی از رشته قبلی را به دانشگاه جدید محل تحصیل خود ارائه دهند. در ضمن، این متقاضیان حق بازگشت به رشته قبولی قبلی خود را ندارند.

در کارنامه ملاک انتخاب رشته برای شرکت‌کنندگانی که در بیش از یک نوبت آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در گروه آزمایشی اصلی یکسان شرکت کرده‌اند، بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) مربوط به چند نوبت و نمره کل سابقه تحصیلی (دریافتی از وزارت آموزش و پرورش) درج شده است که با ورود به سامانه جامع آزمون سراسری، قابل مشاهده است.