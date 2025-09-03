En
اعمال محدودیت فعالیت در خط ۷ مترو تهران

مدیر ارشد خط هفت شرکت بهره‌برداری مترو تهران گفت: به دلیل انجام عملیات تزریق و ترمیم اسلب بتنی روسازی خط در محدوده ایستگاه «بوستان گفتگو» تا «برج میلاد»، تردد در مسیر شرقی این خط درروزهای پنجشنبه و جمعه با محدودیت همراه خواهد بود.
اعمال محدودیت فعالیت در خط ۷ مترو تهران

به گزارش تابناک به نقل از اعتماد؛ سعید معتمدی با اشاره به تک‌خطه شدن این محدوده گفت: در این مدت قطار‌ها از ایستگاه «بسیج» به سمت ایستگاه «تربیت مدرس» با فاصله حرکت ۱۵ دقیقه‌ای اعزام می‌شوند. پس از تخلیه و سوار کردن مسافران در «تربیت مدرس»، قطار‌ها دوباره از همان مسیر به سمت ایستگاه «بسیج» بازمی‌گردند.

وی افزود: برای پوشش بخش دیگر مسیر، دو رام قطار ویژه وظیفه جابه‌جایی مسافران بین ایستگاه‌های «میدان کتاب» تا «بوستان گفت‌و‌گو» را بر عهده دارند. این قطار‌ها از سکوی غربی ایستگاه «میدان کتاب» حرکت کرده و پس از عبور از ایستگاه‌های «شهید دادمان»، «میدان صنعت»، «برج میلاد» و «بوستان گفت‌و‌گو» به ایستگاه «تربیت مدرس» می‌رسند و سپس از همان سمت سکو مسیر بازگشت را طی می‌کنند.

مدیر ارشد خط هفت با تاکید بر این نکته که در ایستگاه‌های «بوستان گفت‌و‌گو» و «برج میلاد»، سوار و پیاده شدن مسافران تنها از سکو‌های غربی امکان‌پذیر است، خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف افزایش ایمنی ناوگان ریلی انجام می‌شود و از مسافران تقاضا می‌شود برای انجام سفر‌های خود در روز‌های اعلام‌شده، برنامه‌ریزی لازم را داشته و زمان بیشتری را در نظر بگیرند.

چرا شبها کار نمیکنن؟؟البته صبح هم میشود چون برق نیست!!
