«هنا ویرکونن» (Henna Virkkunen)، مدیر ارشد بخش دیجیتال اتحادیه اروپا، روز دوشنبه با وجود تهدیدهای رئیس‌جمهور آمریکا، «دونالد ترامپ»، اعلام کرد که اتحادیه اروپا به اجرای قوانین فناوری خود در تمامی کشورهای عضو اتحادیه ادامه خواهد داد.

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، ویرکونن در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس درباره این مقررات که حقوق بنیادینی مانند آزادی بیان را تضمین می‌کنند، نوشت: «برای محافظت از کودکان، شهروندان و کسب‌وکارهای ما، به اجرای این قوانین ادامه خواهم داد.»

اجرای قوانین فناوری اتحادیه اروپا با وجود فشارهای ترامپ بروکسل پیش‌تر بر حق حاکمیتی خود برای نظارت بر فعالیت شرکت‌های بزرگ فناوری که قصد دسترسی به 450 میلیون مصرف‌کننده اروپایی را دارند، تأکید کرده بود. دو قانون اصلی اتحادیه اروپا، Digital Services Act (DSA) و Digital Markets Act (DMA)، با هدف حذف محتوای مضر از اینترنت و تضمین رقابت منصفانه طراحی شده‌اند.

ادامه اجرای قوانین دیجیتال اتحادیه اروپا در برابر تهدید ترامپ

با این‌حال، ترامپ که با اعمال تعرفه‌ها بر شرکای تجاری آمریکا تجارت جهانی را متزلزل ساخته، تهدید کرده بود علیه کشورهایی که به شرکت‌های فناوری آمریکایی فشار بیاورند، تعرفه اعمال خواهد کرد.

ویرکونن در نامه‌ای به کنگره آمریکا یادآور شده که DSA و DMA قوانین اتحادیه اروپا هستند و قابلیت اجرای فرامنطقه‌ای ازجمله در آمریکا را ندارند.

او همچنین به اتهامات مبنی بر اینکه قوانین اتحادیه اروپا نوعی سانسور هستند، پاسخ داد و تأکید کرد که DSA از آزادی بیان حمایت می‌کند. این قوانین بر محافظت از مصرف‌کنندگان، مقابله با کلاهبرداری‌های دیجیتال و همچنین دفاع از دموکراسی‌ها و جلوگیری از کمپین‌های فریب که می‌توانند انتخابات آزاد و منصفانه را تهدید کنند، تمرکز دارند.

در همین‌ حال، کمیسیون اروپا که ناظر دیجیتال اتحادیه است، نگرانی خود را از یادداشت ترامپ ابراز و اعلام کرده که همواره قوانین خود را بدون تبعیض و منصفانه اجرا کرده و به اجرای آن ادامه خواهد داد و اگر لازم باشد، اتحادیه اروپا سریع و قاطعانه برای دفاع از حقوق و خودمختاری قانونی خود علیه اقدامات غیرموجه پاسخ خواهد داد.

ترامپ همچنین دستور داده که تحقیقاتی درباره قوانین و سیاست‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا انجام شود تا مشخص گردد که این مقررات استفاده از محصولات و خدمات فناوری آمریکا را به گونه‌ای ترویج می‌کنند که آزادی بیان و مشارکت سیاسی را محدود و کنترل کنند یا خیر.

در همین‌ حال، مدیرعامل متا، «مارک زاکربرگ»، اروپا را متهم به تصویب قوانینی کرده که «نهادینه‌کننده سانسور» هستند و ایلان ماسک نیز بروکسل را به اعمال سانسور متهم کرده است. اتحادیه اروپا از دسامبر 2023 تحقیقاتی را درباره اجرای DSA در پلتفرم ایکس آغاز کرده و تحت DMA نیز شرکت‌های اپل، گوگل و متا را مورد بررسی قرار می‌دهد.