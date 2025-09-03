En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اتحادیه اروپا برغم فشارهای ترامپ قوانین خود را علیه شرکت‌های فناوری اجرا می‌کند

«هنا ویرکونن» (Henna Virkkunen)، مدیر ارشد بخش دیجیتال اتحادیه اروپا، روز دوشنبه با وجود تهدیدهای رئیس‌جمهور آمریکا، «دونالد ترامپ»، اعلام کرد که اتحادیه اروپا به اجرای قوانین فناوری خود در تمامی کشورهای عضو اتحادیه ادامه خواهد داد.
کد خبر: ۱۳۲۶۲۹۶
| |
262 بازدید

اتحادیه اروپا برغم فشارهای ترامپ قوانین خود را علیه شرکت‌های فناوری اجرا می‌کند

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، ویرکونن در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس درباره این مقررات که حقوق بنیادینی مانند آزادی بیان را تضمین می‌کنند، نوشت: «برای محافظت از کودکان، شهروندان و کسب‌وکارهای ما، به اجرای این قوانین ادامه خواهم داد.»

اجرای قوانین فناوری اتحادیه اروپا با وجود فشارهای ترامپ بروکسل پیش‌تر بر حق حاکمیتی خود برای نظارت بر فعالیت شرکت‌های بزرگ فناوری که قصد دسترسی به 450 میلیون مصرف‌کننده اروپایی را دارند، تأکید کرده بود. دو قانون اصلی اتحادیه اروپا، Digital Services Act (DSA) و Digital Markets Act (DMA)، با هدف حذف محتوای مضر از اینترنت و تضمین رقابت منصفانه طراحی شده‌اند.

ادامه اجرای قوانین دیجیتال اتحادیه اروپا در برابر تهدید ترامپ

با این‌حال، ترامپ که با اعمال تعرفه‌ها بر شرکای تجاری آمریکا تجارت جهانی را متزلزل ساخته، تهدید کرده بود علیه کشورهایی که به شرکت‌های فناوری آمریکایی فشار بیاورند، تعرفه اعمال خواهد کرد.

ویرکونن در نامه‌ای به کنگره آمریکا یادآور شده که DSA و DMA قوانین اتحادیه اروپا هستند و قابلیت اجرای فرامنطقه‌ای ازجمله در آمریکا را ندارند.

او همچنین به اتهامات مبنی بر اینکه قوانین اتحادیه اروپا نوعی سانسور هستند، پاسخ داد و تأکید کرد که DSA از آزادی بیان حمایت می‌کند. این قوانین بر محافظت از مصرف‌کنندگان، مقابله با کلاهبرداری‌های دیجیتال و همچنین دفاع از دموکراسی‌ها و جلوگیری از کمپین‌های فریب که می‌توانند انتخابات آزاد و منصفانه را تهدید کنند، تمرکز دارند.

در همین‌ حال، کمیسیون اروپا که ناظر دیجیتال اتحادیه است، نگرانی خود را از یادداشت ترامپ ابراز و اعلام کرده که همواره قوانین خود را بدون تبعیض و منصفانه اجرا کرده و به اجرای آن ادامه خواهد داد و اگر لازم باشد، اتحادیه اروپا سریع و قاطعانه برای دفاع از حقوق و خودمختاری قانونی خود علیه اقدامات غیرموجه پاسخ خواهد داد.

ترامپ همچنین دستور داده که تحقیقاتی درباره قوانین و سیاست‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا انجام شود تا مشخص گردد که این مقررات استفاده از محصولات و خدمات فناوری آمریکا را به گونه‌ای ترویج می‌کنند که آزادی بیان و مشارکت سیاسی را محدود و کنترل کنند یا خیر.

در همین‌ حال، مدیرعامل متا، «مارک زاکربرگ»، اروپا را متهم به تصویب قوانینی کرده که «نهادینه‌کننده سانسور» هستند و ایلان ماسک نیز بروکسل را به اعمال سانسور متهم کرده است. اتحادیه اروپا از دسامبر 2023 تحقیقاتی را درباره اجرای DSA در پلتفرم ایکس آغاز کرده و تحت DMA نیز شرکت‌های اپل، گوگل و متا را مورد بررسی قرار می‌دهد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اتحادیه اروپا شرکت‌های فناوری اطلاعات ترامپ
خرید و فروش حکم نایب رئیسی در فدراسیون المپیکی/ قهر یک میلیاردی سرمربی!
شجریان‌ها و نبض سیاست ایران: از «مرغ سحر» تا کنسرت میدان آزادی
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش اروپا به تحریم مقامات دادگاه لاهه از سوی آمریکا
آینده هوش مصنوعی ملی
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شده‌ایم!
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
شغل والدین رتبه‌های برتر کنکور
اسرائیل احتمالاً در سپتامبر همزمان ایران و لبنان را می‌زند!
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد
ارتش ایران بیانیه داد
اتمام حجت پزشکیان درباره اسنپ بک در چین
غیبت خبرساز پزشکیان در میان سران اجلاس شانگهای
نتانیاهو: حمله به یمن آغاز شد
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۰ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۳ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۳۹ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۳۳ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۰۰ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۵ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۲ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۷۹ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۷ نظر)
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی  (۷۱ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۷۱ نظر)
افغانستانی‌های غیرمجاز به ایران بازمی‌گردند؟ / جدیت تهران در برابر ورود غیرقانونی  (۶۸ نظر)
گفتم به دولت «بشار اسد» پول ندهید باز دادند/ توافق هسته‌ای فدای حمایت از روسیه شد/ وارد دام نتانیاهو شدیم  (۶۸ نظر)
tabnak.ir/005Z1s
tabnak.ir/005Z1s