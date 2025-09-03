با جایگزین گوشت دولتی آشنا شوید!

حذف گوشت قرمز یارانهای با تصمیم وزارت جهاد کشاورزی انجام شد؛ بر اساس این تصمیم، ارز گوشت گرم وارداتی حذف و مبدا ارز تغییر کرد و از اسفند ۱۴۰۳ گوشت یارانهای از بازار جمعآوری شد .
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در تصمیم اخیر، ارز گوشت گرم آزاد شد و با هدف افزایش واردات اقداماتی صورت گرفت. همچنین به دلیل نوسانات قیمت برنج اقداماتی در میادین شهرداری تهران صورت کرفت. در خصوص برنامههای این سازمان با مهدی بختیاری زاده مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران به گفتوگو نشستیم.
گوشت قرمز یارانهای حذف شده، دلیل آن را میفرمایید؟تصمیم وزارت جهاد کشاورزی و دولت چهاردهم بر این بود که ارز گوشت گرم وارداتی را که تا یک ماه پیش وارد میشد، حذف و مبدا ارز را تغییر دهند. تقریباً از اسفند ۱۴۰۳ به بعد، گوشت گرم یارانهای که در قالب تنظیم بازار عرضه میشد، از بازار جمعآوری و محدود شد و تنها در اختیار چند شرکت خاص قرار گرفت و دیگر به دست مردم در میادین میوهوترهبار شهرداری تهران نرسید.در تصمیم اخیر وزارتخانه و دولت، ارز گوشت گرم آزاد شد و تصمیم بر افزایش واردات گرفته شد.
در همین راستا، سازمان میادین میوهوترهبار شهرداری تهران نیز اقداماتی را در حال پیگیری است تا با استفاده از ظرفیت تجار و مباشرینی که تخصص دارند، گوشت را از مبادی مختلف و با کیفیت مناسب تأمین و با قیمت عادلانه به دست مردم برساند.از کدام کشورها گوشت وارد میشود؟
در حال حاضر رایزنیهای خوبی برای تأمین گوشت از کشورهای مختلفی مثل کنیا، استرالیا، روسیه و قزاقستان انجام شده است؛ بهگونهای که گوشت گرم گوسفندی با قیمت مناسب عرضه شود.
ایا گوشت منجمد موجود است؟ هرچند گوشت منجمد همچنان موجود و در حال عرضه است. اکنون گوشت منجمد گوسفندی با کیفیت از استرالیا در بازار عرضه میشود، همچنین گوشت منجمد گوساله برزیلی و گوشت گوساله داخلی ایرانی با قیمت مناسب در دسترس است که مردم هم استقبال خوبی داشتهاند. اما هدف ما افزایش تنوع خدمترسانی و دسترسی بهتر مردم است و پیگیری عرضه مجدد گوشت گرم برای کاهش قیمت در بازار تا زیر ۶۰۰ هزار تومان ادامه دارد.تفاوت قیمت گوشت وارداتی با بازار چقدر است؟
در حال حاضر گوشت تولید داخل توسط سازمان میادین میوهوترهبار شهرداری عرضه میشود که تفاوت قیمت قابلتوجهی با سطح شهر دارد. به همت تولیدکنندگان و دامداران فعال در سازمان میادین، گوشت گوسفندی با قیمت هر کیلو ۷۱۰ هزار تومان به مصرفکننده نهایی عرضه میشود. این در حالی است که در سطح شهر، با بررسیهای میدانی، همین گوشت نزدیک به یک میلیون تومان فروخته میشود. یعنی هر کیلو حدود ۳۰۰ هزار تومان اختلاف قیمت در گوشت گرم داخلی وجود دارد. این اختلاف به دلیل فعالیت تولیدکنندگان و دامداران با سود حداقلی است.
با این حال، ما به همین مقدار هم راضی نیستیم و تلاش داریم با واردات جدید، قیمت را به زیر ۶۰۰ هزار تومان برسانیم. از چه زمان قرار است گوشت کنیایی توزیع شود؟انشاءالله پس از انجام ثبت سفارش و در صورت همراهی وزارت جهاد کشاورزی، توزیع طی ۱۵ تا ۲۰ روز آینده آغاز خواهد شد و قیمت ارز آنحدود ۷۲ هزار تومان است.
روزانه چند تن گوشت وارداتی توزیع میشود؟برنامهریزی ما بهاندازه مصرف میادین مبوهوتره بار شهردارب تهران است و تأمین و عرضه بهطور کامل انجام می شود و به تمامنیازها پاسخ میدهیم مگر اینکه در حین کار مانعی ایجاد شود. سقف نیاز روزانه چقدر است؟روزانه ۶۰ تن.در مداممیادینتوزیع میشود؟این گوشت در تمام میادین، غرف پروتئینی و قصابیها با قیمت عادلانه توزیع میشود.موضوعاتی درباره قاچاق دام از سوی برخی مطرح شده است در این باره توضیح میدهید؟
دام داخلی با مسائل مختلفی روبهرو است. یکی از موضوعات مهم کاهش ظرفیتهای مولدی کشور است. در سالهای گذشته، بهویژه در اواخر دهه ۹۰ و اوایل ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، بحران جدی در صنعت دام رخ داد که باعث کاهش دامهای مولد شد. این کاهش بهسادگی جبرانپذیر نیست و سالها زمان میبرد تا دوباره به نقطه مناسب برسیم. هنوز ظرفیت دام داخلی برای تأمین کامل نیاز کشور کافی نیست و دامپروران نیاز به حمایت جدی دارند. وظیفه دولت حمایت از دامپروران است تا دوباره به خودکفایی در تولید دام برسیم.
در زمینه قاچاق دام هم، در سالهای گذشته به دلیل تفاوت قیمت داخل و منطقه، قاچاق دام شدت گرفت و به صنعت دامپروری آسیب زد. بسیاری از دامها از کشور خارج شدند و بهویژه صنعت دام سبک آسیب دید. رفع این مشکل نیازمند برنامهریزی درست، حمایتهای ویژه و سوبسیدهای هوشمند است تا نه تنها به خودکفایی برسیم، بلکه بتوانیم به ظرفیت صادراتی هم دست پیدا کنیم. اما متأسفانه صنعت دام مورد بیمهری قرار گرفته و ضربات سنگینی متحمل شده است.
علت این بیمهری چیست؟
توجه کافی به صنعت دام نشده است. بعضاً حمایتهایی که از واردات دام و گوشت صورت گرفته، اگر همان میزان به دام داخلی اختصاص مییافت، امروز با بحران روبهرو نبودیم. متأسفانه در برخی دولتها صنعت دام بهعنوان یک صنعت دستچندمی دیده شد و ترجیح داده شد از واردکننده حمایت شود. این سیاست نادرست بوده و باید تغییر کند، چراکه اشتغالزایی در صنعت دام کم نیست و چند صد هزار نفر در این حوزه فعال هستند.
آیا بودجه لازم برای تأمین نهادههای دامی به دامپروران داده میشود؟در مورد نهادهها باید از وزارت جهاد کشاورزی سؤال کرد. تا جایی که اطلاع دارم نهاده در بازار موجود است، اما اینکه بهدرستی به دست دامدار برسد نیاز به بررسی دارد.آیا نهاده به دست دامدار میرسد؟به روش اصولی شاید خیر.موضوع داغ این روزها، قیمت بالای برنج است در میادین به چه نرخی برنج ایرانی توزیع میشود؟ همچنین در مورد توزیع برنج۱۳۰ هزار تومانی همتوضیح دهید؟قیمت دستوری ۱۳۰ هزار تومانی برای برنج، غیرکارشناسی و غیرعملی بود. مشخص نیست کسانی که این قیمت را تعیین کردند، با چه مبنایی آن را گذاشتهاند. ما چنین قیمتی را در بازار ندیدیم و نخواهیم دید. در سازمان میادین هم طی نامهای درخواست کردیم اگر چنین برنجی وجود دارد، در اختیار ما هم قرار دهند. چون ما تولیدکننده نیستیم و صرفاً توزیعکننده هستیم و مسئولیت تولید بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
اکنون فصل برداشت برنج ایرانی است و انتظار میرفت قیمت کاهش یابد، اما متأسفانه به دلیل نقشآفرینی برخی بازیگران بازار، کاهش قیمت اتفاق نیفتاد. بنابراین نظارت و کنترل بیشتری لازم است. از طرف دیگر، بخشی از برنج مصرفی کشور وارداتی است و باید واردات متناسب با نیاز و کمبود بازار صورت گیرد. با توجه به خشکسالی، طبق پیشبینیها تولید داخلی کاهش یافته و نیاز به واردات وجود دارد.در حال حاضر برنج ایرانی درجه یک در غرف سازمان میادین با قیمت ۲۵۰ هزار تومان عرضه میشود.آیا پیشبینی میشود قیمت برنج افزایش یابد؟
این موضوع بستگی به سیاستگذاری وزارت جهاد کشاورزی دارد. اگر کسری بازار با واردات جبران شود، احتمال افزایش قیمت وجود ندارد. اما در صورت کمبود، احتمال گرانی هست.چرا برنج وارداتی که ارز دولتی دریافت میکند، با قیمتهای متفاوت توزیع میشود؟برنج وارداتی قیمت مصوب دارد و چون ارز ترجیحی دریافت میکند، همه تجار موظف به عرضه با همان قیمت هستند. اما به دلیل ضعف نظارت، برنج با قیمتهای بالاتری در بازار به فروش میرسد و حتی تا دو یا سه برابر قیمت مصوب معامله میشود.قیمت مصوب چقدر است و در بازار چقدر عرضه میشود؟قیمت مصوب برنج هندی در محل فروشگاه برای فروشنده ۵۳ هزار و ۲۰۰ تومان است. اما شنیدهها حاکی از عرضه در بازار آزاد با قیمت ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان است.
شما در میادین چقدر توزیع میکنید؟ما به اندازه نیاز مردم عرضه میکنیم و قیمت عرضه ما همان قیمت مصوب است؛ یعنی ۵۸ هزار و ۶۰۰ تومان در تمام غرف.در خصوص توسعه میادین میوه و ترهبار توضیح دهید.یکی از اهداف اصلی سازمان، توسعه خدمات در تمام محلات تهران است. در سال ۱۴۰۴ طبق دستور شهردار، توسعه بازارها در اولویت قرار گرفته است. هماکنون در محلات فاقد بازار، احداث بازارهای جدید در حال انجام است.
مشکل اصلی، تأمین زمین مناسب است. بنابراین برنامه ما علاوه بر ساخت بازارهای جدید، نوسازی بازارهای فرسوده و کوچک است تا ظرفیت خدمترسانی افزایش یابد.در حال حاضر حدود ۲۰ بازار در دست ساخت داریم که برخی امسال و برخی سال آینده به بهرهبرداری میرسد. برای مهرماه نیز افتتاح چند بازار در مناطق جنوبی شهر پیشبینی شده است.در خصوص مزایده سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران توضیح دهید. مزایده اغاز شده است، در این مزایده قرار است آگهی بهرهبرداری بیش از ۲۰۰۰ غرفه در بیش از ۳۰۰ بازار میوه و تره بار شهرداری تهران روی پرتال سازمان قرار گیرد.بعد از انتشار آگهی این مزایده تأمین کنندگان، بهرهبرداران و کشاورزان میتوانند ثبت نام و پیشنهاد خود را ارائه داده تا وارد فرایند عرضه بدون واسطه شوند، این مزایده در قالب کاربریهای میوه و فرنگی، پروتئینی خرده فروشی، پروتئینی عمده فروشی، بازرگانی، دام زنده و حق بهرهبرداری پارکینگها ارائه میشود.
این مزایده بزرگ نیز همچون سنوات گذشته به صورت شفاف برگزار میشود تا تولیدکنندگان و توزیع کنندگان واقعی حضور پیدا کنند و در نهایت بتوانیم خدماترسانی شایستهای را به شهروندان تهرانی داشته باشیم. علاقه مندان به مدت ۱۰ روز میتوانند از طریق سایت سازمان به نشانی mayadin.tehran.ir و سامانه مزایده الکترونیک به نشانی: mayadinonline.tehran.ir در این مزایده بزرگ شرکت کنند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، در هفته منتهی به 31 مرداد ماه قیمت در میادین ترهبار با بازار چقدر تفاوت داشت؟شهروندان تهرانی هنگام خرید از میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهرداری تهران اختلاف قیمت 35 درصدی در بخش میوه، اختلاف قیمت 28 درصدی در بخش سبزیجات، اختلاف قیمت 26 درصدی در بخش حبوبات و اختلاف قیمت 22 درصدی در خرید گوشت گوسفند نسبت میانگین قیمت در سطح شهر را تجربه کردند.در بخش میوه، این اختلاف قیمتها چگونه بوده است؟در بخش میوه به عنوان مثال، قیمت سیب گلاب 44 درصد، هلو 37 درصد، انگور 37 درصد، طالبی 27 درصد، خربزه 35 درصد، هندوانه 24 درصد و موز 27 درصد اختلاف به نسبت میانگین قیمت در سطح شهر وجود داشت.
در بخش سبزیجات، اختلاف قیمتها چقدر بوده است؟در بخش سبزیجات نیز به صورت میانگین، قیمت خیار 24 درصد، گوجه فرنگی 33 درصد، بادمجان 40 درصد، کدو سبز 37 درصد، سیب زمینی 37 درصد، پیاز 35 درصد، لوبیا سبز 19 درصد و سبزیهای برگی 21 درصد اختلاف به نسبت میانگین قیمت در سطح شهر وجود داشت.وضعیت قیمت حبوبات در میادین و بازارهای میوه و ترهبار چگونه بوده است؟شهروندان تهرانی در خرید حبوبات نیز در هفته منتهی به 31 مرداد ماه اختلاف قیمت 26 درصدی را تجربه کردند. به عنوان مثال، نخود 36 درصد، لپه 25 درصد، عدس 22 درصد، لوبیا چیتی 34 درصد، لوبیا چشم بلبلی 18 درصد، لوبیا سفید 25 درصد و لوبیا قرمز 18 درصد اختلاف به نسبت میانگین قیمت در سطح شهر وجود داشت.در بخش کالاهای اساسی و برنج، وضعیت قیمتها چگونه بوده است؟تهرانیها در خرید برنج داخلی درجه یک 19 درصد و کالاهای اساسی مانند قند 3 درصد و شکر 8 درصد با اختلاف قیمت به نسبت سطح شهر روبهرو بودهاند.در خرید محصولات پروتئینی، اختلاف قیمتها چقدر بوده است؟تهرانیها در خرید محصولات پروتئینی مانند گوشت گوساله 19 درصد، گوشت گوسفندی 22 درصد، گوشت مرغ 16 درصد و در نهایت در خرید تخم مرغ (شانه حدود ۲ کیلوگرم) اختلاف قیمت 14 درصدی را به نسبت سطح شهر تجربه کردهاند.
