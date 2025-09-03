En
انفجار مرگبار در پاکستان با ۱۴ کشته و ۳۵ زخمی

بخت محمد وزیر ایالتی بهداشت دولت بلوچستان پاکستان با تائید شمار تلفات انسانی این انفجار مرگبار گفت که دست‌کم ۳۵ نفر نیز زخمی شدند که وضعیت برخی از آنان بحرانی اعلام شده است و احتمال افزایش شمار قربانیان نیز وجود دارد.
انفجار مرگبار در پاکستان با ۱۴ کشته و ۳۵ زخمی

انفجار مرگبار بمب در شهر کویته پاکستان که مشکوک به یک حمله انتحاری عنوان شده، دست‌کم ۱۴ کشته و ۳۵ زخمی برجای گذاشته است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، پلیس در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان گفت که این اقدام تروریستی همزمان با برگزاری اجتماع هواداران حزب ملی بلوچستان در «استادیوم شاهوانی» به وقوع پیوست.‌
کانال عصر ایران در تلگرام

این گردهمایی سیاسی به مناسبت چهارمین سالگرد درگذشت «سردار عطاء اله مِنگل» بنیانگذار حزب ملی بلوچستان برگزار شده بود.

بنا بر اعلام منابع خبری، شدت انفجار به حدی بود که به ده‌ها خودرو در اطراف محل استادیوم خسارات وارد کرد و طی آن ۱۴ نفر کشته شدند.

بخت محمد وزیر ایالتی بهداشت دولت بلوچستان با تائید شمار تلفات انسانی این انفجار مرگبار گفت که دست‌کم ۳۵ نفر نیز زخمی شدند که وضعیت برخی از آنان بحرانی اعلام شده است و احتمال افزایش شمار قربانیان نیز وجود دارد.

تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته است.

در گذشته عناصر تروریستی همانند داعش، تحریک طالبان پاکستان و تجزیه طلبان بلوچ مسئولیت حملات مشابه به نیروهای امنیتی و یا اجتماعات سیاسی در بلوچستان پاکستان را برعهده گرفته بودند.

