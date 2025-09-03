En
پدر ۴۱ ساله همسر و دو دخترش را کشت

پدر مراغه ای خانواده ی خود را قتل عام کرد.
پدر ۴۱ ساله همسر و دو دخترش را کشت

به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز؛ حوالی عصر سه‌شنبه در یکی از محلات شهر مراغه، یک فقره قتل خانوادگی رخ داد که طی آن یک زن و دو فرزندش به قتل رسیدند.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه با تایید این خبر، اظهار کرد: رسیدگی به این حادثه تاسف بار در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفته و موضوع با دقت در دست بررسی نهایی است.

سرهنگ توحید فارسی اظهار کرد: در بررسی‌های اولیه مشخص شده است که پدر ۴۱ ساله این خانواده، همسر ۳۸ ساله و ۲ دختر ۱۷ و ۹ ساله اش را به قتل رسانده است.

به گفته وی قاتل پس از ارتکاب این جنایت هولناک خود را به پلیس آگاهی مراغه معرفی کرده است. ️

فارسی با بیان اینکه قاتل در بازجویی‌های اولیه انگیزه خود را اختلافات خانوادگی بیان کرده است، اضافه کرد: تحقیقات تکمیلی کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان برای روشن شدن ابعاد مختلف این حادثه، علت و انگیزه اصلی قتل به صورت ویژه در حال انجام است.

شهرستان مراغه به عنوان دومین شهرستان بزرگ آذربایجان شرقی با جمعیت ۲۸۰ هزار نفر در کنار رودخانه صوفی‌چای و در دامنه جنوبی کوه سهند واقع شده است که در فاصله ۱۳۵ کیلومتری جنوب تبریز قرار دارد.

رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
3
0
پاسخ
احتمالا مواد مخدر مصرف کرده است
لعنت به قاچاقچیان مواد مخدر
لعنت بر این قاتل سنگدل
اعدام در ملا عام
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
قطعا مشکل اقتصادی مرد و از خود بیخود کرده 99 درصد اختلافات خانوادگی ریشه اقتصادی دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
6
پاسخ
تحریم نمنده ؟ فشار اقتصادی نمنده ؟
ناشناس
|
Germany
|
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
0
پاسخ
چه خبره تو این کشور؟ آیا زن ستیزی و خشونت و کشتار زنان اجباری و الزامی شده؟ هفته پیش تو مازندران یکی 8 تن از خانواده حودش و همسرش را قتل عام کرد و حالا هم این هیولا در مراغه این کشتار را کرده. چرا هیچکس مسئولیت این جریان وحشتناک را قبول نمی کند و با آن مقابله نمیکند؟
