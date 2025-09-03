این روزها با اینکه لازم است شاهد مقابله با فساد اقتصادی و برخورد جدی با مفسدین باشیم، متأسفانه میدان‌دار شدن مفسد بزرگ اقتصادی بابک زنجانی به یکی از دغدغه‌های مردم تبدیل شده است.

درباره این شخص، ذهن مردم پر است از انواع سؤال‌های بدون جواب که سکوت مسئولین مربوطه و یا توجیهات غیرموجه آنان نگرانی‌ها را بیشتر می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ یک سؤال اینست که چرا یک مفسد اقتصادی که به اعدام و رد مال محکوم شده بود، فقط با پذیرفتن رد مال از اعدام رهائی یافته است؟ حکم این بود که علاوه بر رد مال، اعدام هم بشود ولی با این توجیه عجیب که چون پذیرفته اموال به غارت برده را پس بدهد، حکم اعدام لغو شده است!

سؤال دیگر اینست که برخلاف ادعای برگرداندن اموال، بانک مرکزی می‌گوید بابک زنجانی یک میلیارد و 967 میلیون یورو به سیستم مالی کشور بدهکار است و غیر از 15 میلیون دلار هیچ پرداختی نداشته است. با اینحال چگونه او توانسته از حکم اعدام خلاصی یابد و از زندان نیز خارج شود؟

