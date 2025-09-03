En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مفسد بزرگ اقتصادی دوباره میدان‌دار شد!

این روزها با اینکه لازم است شاهد مقابله با فساد اقتصادی و برخورد جدی با مفسدین باشیم، متأسفانه میدان‌دار شدن مفسد بزرگ اقتصادی بابک زنجانی به یکی از دغدغه‌های مردم تبدیل شده است.
کد خبر: ۱۳۲۶۲۷۶
| |
1375 بازدید
|
۷
مفسد بزرگ اقتصادی دوباره میدان‌دار شد!

درباره این شخص، ذهن مردم پر است از انواع سؤال‌های بدون جواب که سکوت مسئولین مربوطه و یا توجیهات غیرموجه آنان نگرانی‌ها را بیشتر می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ یک سؤال اینست که چرا یک مفسد اقتصادی که به اعدام و رد مال محکوم شده بود، فقط با پذیرفتن رد مال از اعدام رهائی یافته است؟ حکم این بود که علاوه بر رد مال، اعدام هم بشود ولی با این توجیه عجیب که چون پذیرفته اموال به غارت برده را پس بدهد، حکم اعدام لغو شده است!

سؤال دیگر اینست که برخلاف ادعای برگرداندن اموال، بانک مرکزی می‌گوید بابک زنجانی یک میلیارد و 967 میلیون یورو به سیستم مالی کشور بدهکار است و غیر از 15 میلیون دلار هیچ پرداختی نداشته است. با اینحال چگونه او توانسته از حکم اعدام خلاصی یابد و از زندان نیز خارج شود؟

به گزارش خبرآنلاین روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:درباره این شخص، ذهن مردم پر است از انواع سؤال‌های بدون جواب که سکوت مسئولین مربوطه و یا توجیهات غیرموجه آنان نگرانی‌ها را بیشتر می‌کند.

یک سؤال اینست که چرا یک مفسد اقتصادی که به اعدام و رد مال محکوم شده بود، فقط با پذیرفتن رد مال از اعدام رهائی یافته است؟ حکم این بود که علاوه بر رد مال، اعدام هم بشود ولی با این توجیه عجیب که چون پذیرفته اموال به غارت برده را پس بدهد، حکم اعدام لغو شده است!

سؤال دیگر اینست که برخلاف ادعای برگرداندن اموال، بانک مرکزی می‌گوید بابک زنجانی یک میلیارد و 967 میلیون یورو به سیستم مالی کشور بدهکار است و غیر از 15 میلیون دلار هیچ پرداختی نداشته است. با اینحال چگونه او توانسته از حکم اعدام خلاصی یابد و از زندان نیز خارج شود؟
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
مفسد اقتصادی بابک زنجانی اقتصاد کشور خبر فوری فساد اقتصادی مبارزه با مفاسد اقتصادی
خرید و فروش حکم نایب رئیسی در فدراسیون المپیکی/ قهر یک میلیاردی سرمربی!
شجریان‌ها و نبض سیاست ایران: از «مرغ سحر» تا کنسرت میدان آزادی
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پورمحمدی: زنجانی توانسته با بیرون ارتباط بگیرد
دلارهای گمشده بابک زنجانی را پیدا کرد!
خبر «بابک زنجانی» از راه‌اندازی تاکسی‌های جدید!
کامنت جالب توجه شهرام جزایری برای بابک زنجانی + عکس
رونمایی از کاسبی بابک زنجانی؛ او از دولت طلبکار است!
متهمان رديف اول مشکلات اقتصادی کشور
بابک زنجانی برگشت؛ چه چیزی را تکذیب می‌کنید؟!
واکنش وکیل بابک زنجانی به اعلام حکم وی
احتمال صدور رای پرونده «بابک زنجانی» تا پایان هفته
پاي ۴ وزير احمدي‌نژاد در پرونده زنجانی گیر است
بابك زنجاني محصول كار دولتمردان گذشته بود
جهانگیری: برخورد با مفسدین به تنهایی کافی نیست
حلقه‌هاي ياران بابك زنجاني چه كساني هستند؟
توکلی: بهتر بود برای زنجانی حکم‌اعدام صادر نمی‌شد
تشریح روند پرونده قضایی میلیاردر نفتی
نقش دولت سیزدهم در استرداد اموال بابک زنجانی
چک ۱۷ هزار میلیاردی تامین اجتماعی دست بابک زنجانی!
پرونده زنجانی بدون هیچ خط‌قرمزی رسیدگی شود
زنجاني «17 ميليارد دلار» پول جابجا كرد
تهیه گزارش از علل فساد بابک زنجانی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۷
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
5
پاسخ
خدا میداند و از ما بهتران
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
مردم فقط می خواهند که بدانند
آیا واقعا بابک بدهی خود را پرداخت نموده یا نه؟
همین.
چیز زیادی نمی خواهند
شاید بابک زنجانی ناجی اقتصاد ایران شود.
بنده خدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
12
پاسخ
امان از نفوذ لابی مفسد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
11
پاسخ
جالبه آنوقت نوزندان ارومیه دست چند سارق را قطع کردند. ولی ایشان حداقل سوء سابقه هم ندارد؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
14
پاسخ
در عوض بچه روستایی بیچاره که بخاطر ناچاری مجبور به دزدی یک وسیله خانگی شده بود سه انگشتش را به حکم دادگاه قطع کردند (البته هیچ چیز دزدی و کار نادرست را توجیه نمی کند).
ملت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
1
14
پاسخ
ملت عجیبی هستیم... دزدها برامون قهرمان میشن !!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
0
پاسخ
چرا واقعا چرا چرا چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شده‌ایم!
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
شغل والدین رتبه‌های برتر کنکور
اسرائیل احتمالاً در سپتامبر همزمان ایران و لبنان را می‌زند!
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
ارتش ایران بیانیه داد
اتمام حجت پزشکیان درباره اسنپ بک در چین
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد
غیبت خبرساز پزشکیان در میان سران اجلاس شانگهای
نتانیاهو: حمله به یمن آغاز شد
مزرعه موشکی سپاه چیست و چه طور شکل گرفت؟
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۰ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۲ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۳۸ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۲۹ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۶ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۴ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۸۷ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۲ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۷۸ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۷ نظر)
آیا نرخ جریمه یکسان برای رانندگان خودروهای گران و ارزان عادلانه و بازدارنده است؟  (۷۰ نظر)
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی  (۶۹ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۶۹ نظر)
tabnak.ir/005Z1Y
tabnak.ir/005Z1Y