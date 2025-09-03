En
اختصاصی تابناک؛

خرید و فروش حکم نایب رئیسی در فدراسیون المپیکی/ قهر یک میلیاردی سرمربی!

اخیراً در یک فدراسیون المپیکی اتفاقی رخ داده که در نوع خود جالب است که شخصی با پرداخت پول به پست نایب رئیسی این فدراسیون رسید.
کد خبر: ۱۳۲۶۲۷۳
| |
469 بازدید
|
۲

خرید و فروش حکم نایب رئیسی در فدراسیون المپیکی/ قهر یک میلیاردی سرمربی!

داد و ستد در دنیای تجارت، امری طبیعی است اما در دنیای ورزش و در خصوص انتصاب افراد این اتفاق تعجب برانگیز می‌شود. آن هم در فدراسیونی المپیکی که نایب رئیس آن، پست خود را خریداری کرده است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، اخیراً یک فدراسیون المپیکی که پست نایب رئیسی آن برای مدتی خالی مانده بود، در این خصوص تصمیم‌گیری کرد و فردی به عنوان نایب رئیس این فدراسیون انتصاب شد.

نکته جالب توجه این انتصاب، خرید و فروش پست نایب رئیسی این فدراسیون بوده که از سوی طرفین صورت گرفته است. به شکلی که ابتدا سرمربی یکی از تیم‌های ملی این فدراسیون فرد مورد نظر را به رئیس فدراسیون مربوطه معرفی می‌کند تا برای او حکمی صادر شود، اما آقای رئیس زیر بار نمی‌رود.

پس از مدتی، وقتی قرار بوده تیم ملی تحت هدایت آقای سرمربی برای اردو راهی کشور دیگری شود، او به رئیس فدراسیون اعلام می‌کند حاضر به همراهی تیم نیست و این اتفاق دو روز مانده به آغاز اردو رقم می‌خورد. سرمربی تیم ملی به حالت قهر، همراهی تیم را مشروط به نایب رئیسی فردی می‌کند که قبلاً او را به رئیس فدراسیون توصیه کرده بود، اما آقای رئیس زیر بار انتصاب این فرد نرفت.

در این خصوص، گویا رئیس فدراسیون هم، یک شرط برای انتصاب فرد مورد نظر می‌گذارد. در این خصوص گفته شده اگر قرار باشد حکمی برای نایب رئیسی فرد مدنظر سرمربی صادر شود، او باید هزینه‌های اردوی تیم را پرداخت کند. این فرد هم یک میلیارد تومان پرداخت کرده تا نایب رئیس این فدراسیون المپیکی شود.

شجریان‌ها و نبض سیاست ایران: از «مرغ سحر» تا کنسرت میدان آزادی
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
مهرداد مدیرصانعی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
1
پاسخ
با درود،
هر دَم از این باغ بَری می‌رسد،
تازه‌تَر از تازه‌تَری می‌رسد!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
0
پاسخ
همینه دیگه وقتی اعضای فدراسیون المپیک بچه خودشون رو با بودجه دولتی میبرن اندونزی و به کسی هم پاسخگو نیستن ببین چه سودی داره بقیه صندلی ها که خرید و فروشش میکنن
