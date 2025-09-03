خرید و فروش حکم نایب رئیسی در فدراسیون المپیکی/ قهر یک میلیاردی سرمربی!

داد و ستد در دنیای تجارت، امری طبیعی است اما در دنیای ورزش و در خصوص انتصاب افراد این اتفاق تعجب برانگیز میشود. آن هم در فدراسیونی المپیکی که نایب رئیس آن، پست خود را خریداری کرده است.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، اخیراً یک فدراسیون المپیکی که پست نایب رئیسی آن برای مدتی خالی مانده بود، در این خصوص تصمیمگیری کرد و فردی به عنوان نایب رئیس این فدراسیون انتصاب شد.
نکته جالب توجه این انتصاب، خرید و فروش پست نایب رئیسی این فدراسیون بوده که از سوی طرفین صورت گرفته است. به شکلی که ابتدا سرمربی یکی از تیمهای ملی این فدراسیون فرد مورد نظر را به رئیس فدراسیون مربوطه معرفی میکند تا برای او حکمی صادر شود، اما آقای رئیس زیر بار نمیرود.
پس از مدتی، وقتی قرار بوده تیم ملی تحت هدایت آقای سرمربی برای اردو راهی کشور دیگری شود، او به رئیس فدراسیون اعلام میکند حاضر به همراهی تیم نیست و این اتفاق دو روز مانده به آغاز اردو رقم میخورد. سرمربی تیم ملی به حالت قهر، همراهی تیم را مشروط به نایب رئیسی فردی میکند که قبلاً او را به رئیس فدراسیون توصیه کرده بود، اما آقای رئیس زیر بار انتصاب این فرد نرفت.
در این خصوص، گویا رئیس فدراسیون هم، یک شرط برای انتصاب فرد مورد نظر میگذارد. در این خصوص گفته شده اگر قرار باشد حکمی برای نایب رئیسی فرد مدنظر سرمربی صادر شود، او باید هزینههای اردوی تیم را پرداخت کند. این فرد هم یک میلیارد تومان پرداخت کرده تا نایب رئیس این فدراسیون المپیکی شود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید