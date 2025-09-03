مادر و دختری که با شگردی خاص، به پوشاک فروشی ها دستبرد می زدند، با تلاش اطلاعاتی نیروهای کلانتری شفای مشهد به دام افتادند و راز سرقت های شعبده گونه را فاش کردند.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ در پی گزارش تعدادی از بانوان فروشنده در شب بازار پارک حجاب، مبنی بر این که پوشاک مغازه‌های آنان در یک چشم برهم زدن ناپدید می‌شود، ماجرایی عجیب در بین فروشندگان شکل گرفت و چشم‌ها به سوی مادر و دختری دوخته شد که در پوشش مشتری وارد فروشگاه‌های شب بازار می‌شدند و با رفتن آن‌ها، اجناس گران‎قیمت هم از مقابل چشمان فروشندگان ناپدید می‌شد. بانوان مغازه دار که دیگر یقین داشتند با ترفند‌های شعبده گونه مادر و دختر حقه باز، فریب خورده‌اند، به کمین دزدان ماهر نشستند، اما بازهم درحالی اموال خود را از دست دادند که یکی از فروشندگان به تعقیب مادر و دختر مذکور پرداخت ولی آن‌ها در میان ازدحام جمعیت گم شدند.

به همین خاطر و با دستور ویژه سرگرد احسان سبکبار (رئیس کلانتری شفا) گروهی از بانوان پلیس در پوشش مبدل به کمین مادر و دختر یادشده نشستند و هنگامی که آنان مشغول سرقت با شگرد خاص خود در یکی از فروشگاه‌های شب بازار بودند، دستبند‌های فولادین را طوری بر دستان آنان حلقه کردند که با هیچ ترفندی بازشدنی نبود! در بازرسی از متهمان، تعدادی لباس گران‎قیمت با ارزش میلیون‌ها تومان کشف شد و چند تن از فروشندگان نیز شکایت خود را در کلانتری ثبت کردند.

در همین حال زن ۳۸ ساله در بازجویی‌ها گفت: اشتباه کردم. پوشاک سرقتی را هم در منزل اجاره‌ای خودم پنهان کرده‌ام. من نیازی به سرقت پوشاک نداشتم، اما نمی‌توانستم خودم را کنترل کنم. دخترم نیز به حرف و توصیه من عمل کرده است و هر دو پشیمان هستیم. بنابر گزارش روزنامه خراسان، تحقیقات نیرو‌های تجسس کلانتری شفا برای کشف سرقت‌های دیگر این مادر و دختر در حالی وارد مرحله جدیدی شد که شاکیان مدعی بودند آن‎ها با شیوه خاصی مانند شعبده باز‌ها، پوشاک را در مقابل چشمانمان غیب می‌کردند.