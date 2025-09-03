En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

غیب شدن پوشاک با شعبده‌بازی مادر و دختر

مادر و دختری که با شگردی خاص، به پوشاک فروشی ها دستبرد می زدند، با تلاش اطلاعاتی نیروهای کلانتری شفای مشهد به دام افتادند و راز سرقت های شعبده گونه را فاش کردند.
کد خبر: ۱۳۲۶۲۷۲
| |
5 بازدید
غیب شدن پوشاک با شعبده‌بازی مادر و دختر

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ در پی گزارش تعدادی از بانوان فروشنده در شب بازار پارک حجاب، مبنی بر این که پوشاک مغازه‌های آنان در یک چشم برهم زدن ناپدید می‌شود، ماجرایی عجیب در بین فروشندگان شکل گرفت و چشم‌ها به سوی مادر و دختری دوخته شد که در پوشش مشتری وارد فروشگاه‌های شب بازار می‌شدند و با رفتن آن‌ها، اجناس گران‎قیمت هم از مقابل چشمان فروشندگان ناپدید می‌شد. بانوان مغازه دار که دیگر یقین داشتند با ترفند‌های شعبده گونه مادر و دختر حقه باز، فریب خورده‌اند، به کمین دزدان ماهر نشستند، اما بازهم درحالی اموال خود را از دست دادند که یکی از فروشندگان به تعقیب مادر و دختر مذکور پرداخت ولی آن‌ها در میان ازدحام جمعیت گم شدند.

به همین خاطر و با دستور ویژه سرگرد احسان سبکبار (رئیس کلانتری شفا) گروهی از بانوان پلیس در پوشش مبدل به کمین مادر و دختر یادشده نشستند و هنگامی که آنان مشغول سرقت با شگرد خاص خود در یکی از فروشگاه‌های شب بازار بودند، دستبند‌های فولادین را طوری بر دستان آنان حلقه کردند که با هیچ ترفندی بازشدنی نبود! در بازرسی از متهمان، تعدادی لباس گران‎قیمت با ارزش میلیون‌ها تومان کشف شد و چند تن از فروشندگان نیز شکایت خود را در کلانتری ثبت کردند.

در همین حال زن ۳۸ ساله در بازجویی‌ها گفت: اشتباه کردم. پوشاک سرقتی را هم در منزل اجاره‌ای خودم پنهان کرده‌ام. من نیازی به سرقت پوشاک نداشتم، اما نمی‌توانستم خودم را کنترل کنم. دخترم نیز به حرف و توصیه من عمل کرده است و هر دو پشیمان هستیم. بنابر گزارش روزنامه خراسان، تحقیقات نیرو‌های تجسس کلانتری شفا برای کشف سرقت‌های دیگر این مادر و دختر در حالی وارد مرحله جدیدی شد که شاکیان مدعی بودند آن‎ها با شیوه خاصی مانند شعبده باز‌ها، پوشاک را در مقابل چشمانمان غیب می‌کردند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
دزدی سرقت‌‌ پوشاک
شجریان‌ها و نبض سیاست ایران: از «مرغ سحر» تا کنسرت میدان آزادی
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سارقان مترو دستگیر شدند
دستگیری سارقی که در کانال کولر پنهان شده بود
هشدار: شگرد جدید دزدان در تهران
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شده‌ایم!
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد
شغل والدین رتبه‌های برتر کنکور
اسرائیل احتمالاً در سپتامبر همزمان ایران و لبنان را می‌زند!
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
ارتش ایران بیانیه داد
اتمام حجت پزشکیان درباره اسنپ بک در چین
غیبت خبرساز پزشکیان در میان سران اجلاس شانگهای
نتانیاهو: حمله به یمن آغاز شد
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد
مزرعه موشکی سپاه چیست و چه طور شکل گرفت؟
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۰ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۱ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۳۵ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۲۲ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۶ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۴ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۸۲ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۱ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۷۸ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۷ نظر)
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی  (۶۹ نظر)
tabnak.ir/005Z1U
tabnak.ir/005Z1U