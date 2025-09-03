سارقان جهیزیه میلیاردی دستگیر شدند

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، چند شب قبل در یکی از محلههای اصفهان صاحب خانه در تماس با پلیس اعلام کرد که سارقان بین ساعت ۳ تا ۵ بامداد به خانهاش دستبرد زده و همه جهیزیه دخترش را که حدود یک میلیارد تومان ارزش داشت، سرقت کردهاند.
با گزارش این سرقت، مأموران پلیس آگاهی تحقیقات خود را برای شناسایی سارقان آغاز کردند.
بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته نشان داد که سارقان ۳ نفر بوده که همگی نقاب به چهره داشته و سوار بر یک خودروی ریو از محل سرقت گریختهاند.
در شرایطی که فقط ۲ ساعت از سرقت گذشته بود، مأموران مخفیگاه متهمان را شناسایی و آنها را که در حال مصرف موادمخدر بودند دستگیر کردند. دستگیرشدگان در بازجوییهای اولیه به سرقت اعتراف کردند و با قرار قانونی در بازداشت به سر میبرند و تحقیقات در اینباره ادامه دارد.
