روز گذشته وزیر نیرو به دلیل وضعیت پیشآمده در مسئله آب و برق در مجلس به تحلیل شرایط پرداخت.
به گزارش تابناک به نقل از هم میهن؛ این سخنان از چند جهت اهمیت دارد. اول اینکه، مردم بهصورت ملموس و مستقیم متوجه اهمیت زیرساخت انرژی و برق شدهاند و اکنون میتوانند ضعف آن را ببینند و دنبال چرایی موضوع بروند. دوم اینکه، این افشاگریها از طرف وزیر دولت قبل است که بهنوعی اقرار علیه آن دولت محسوب میشود؛ و سوم اینکه، همه میپرسند که در صورت ادامه وضع موجود چه آیندهای را باید در وضعیت زیرساختهای انرژی کشور انتظار بکشیم؟
وزیر نیرو ضمن اشاره به کمبود ۲۰هزار مگاوات برق هنگام تحویل دولت رئیسی گفت: «من وزیر صمت [دولت رئیسی] بودم؛ به شما عرض میکنم که وقتی دولت جدید را تحویل گرفتیم صنایع خاموش بودند... به هر صورت آنچه ما [در دولت پزشکیان] تحویل گرفتیم مخازن خالی [سوخت زمستانی] بود... ناچار شدیم بخش قابل توجهی از سوخت نیروگاهها را از مازوت تأمین کنیم. این موضوع علاوه بر آسیب به تجهیزات و کاهش راندمان نیروگاهها، تبعات زیستمحیطی گستردهای نیز به همراه داشت...
متأسفانه عدم تشکیل سرمایه در تولید، افزایش ریسک سرمایهگذاری و ناترازی اقتصادی باعث عقبماندگی در تکمیل چرخه نیروگاههای ترکیبی، سیکل ساده و تجدیدپذیر شده است... فرسودگی نیروگاهها نیز یکی دیگر از دلایل ناترازی است. بیش از ۱۵ هزار مگاوات نیروگاههای کشور فرسوده شده و عمر مفید خود را از دست دادهاند.»
اگر به یاد داشته باشید یکی از گزارههای ثابت آقای رئیسی و اعضای دولت او این بود که همه کمبودها و حتی خلف وعدههای خود را هم به گردن دولت روحانی میانداختند. هرچه هم جلوتر میآمدیم این ادعاها بیش از گذشته تکرار میشد. روزی نبود که به نوعی آن را نشنویم. آنان چون در اجرای وعدههای عجیب خود شکست خورده بودند تقصیر را متوجه دیگران میکردند.
یکی از رفتارهای خوب آقای پزشکیان و دولتش این است که از این ادبیات و منطق مبرا هستند. از یک نظر هم درست است. ولی سخنان وزیر نیرو از حیث اینکه به تخلف جدی و آشکاری اشاره میکند که ذخایر گازوئیل زمستانی در تابستان صفر بوده، خیلی مهم است چون ظاهراً آنها را صادر کرده بودند تا ارز به دست آورند در حالی که زیانهای این کار بسیار زیاد بوده و باید به تخلف مزبور رسیدگی شود و نباید تحت عنوان وفاق آن را نادیده گرفت.
بهعلاوه، چرا برخلاف وعدههای آن دولت، ناترازیهای انرژی در دولت رئیسی بیشتر شد؟ چه کسانی مانع حل برجام شدند که در نتیجه درآمدهای کشور کم و کمتر شد و نهتنها سرمایهگذاری به سوی صفر میل کرد و نیروگاههای جدید ساخته نشد، بلکه بهروزرسانی هم نشد؛ بهطوریکه بیش از ۲۰درصد آنها فرسوده شده و عمر مفید خود را کردهاند.
همه اینها گفته شد تا به نتیجه دیگری اشاره شود. اینکه شرایط منتهی به وضعیت کنونی و استهلاک زیرساختهای انرژی همچنان برقرار است و حتی بدتر هم شده است و یا خواهد شد، راهحل آن اصلاح رویکردهای کلان در سیاست داخلی و خارجی و نظام گزینش و نظام رسانهای است؛ درغیراینصورت، وضعیت بدتر خواهد شد که بهتر نمیشود. آقای پزشکیان و اطرافیان ایشان پیش از هر چیز باید به اصلاح این سیاستها بپردازند؛ درغیراینصورت، شکست این دولت نیز دور از انتظار نیست.
