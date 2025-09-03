هشدار بیلی آیلیش: برای غزه شیرخشک و غذا برسانید

بیلی آیلیش در یک پست ویدیویی، قانون گذاران آمریکایی را تگ کرد و از آن‌ها خواست برای رساندن شیرخشک، غذا و دیگر کمک‌ها به غزه اقدام کنند.

بیلی آیلیش در یک پست ویدیویی، قانون ‌گذاران آمریکایی را تگ کرد و از آن ‌ها خواست برای رساندن شیرخشک، غذا و دیگر کمک‌ ها به غزه اقدام کنند.

به گزارش تابناک به نقل از آنا؛ این خواننده برنده جایزه گرمی از اعضای کنگره ایالات متحده خواست فوراً برای رسیدگی به بحران انسانی در غزه دست به کارشوند. او در یک پست اخیر که شامل ویدیویی از خانم ریچل، تولیدکننده محتوای کودک، بود، چندین نماینده کنگره را تگ کرده و از آن‌ ها خواست از نامه ‌ای حمایت کنند که خواهان ارسال شیرخشک، مواد غذایی و دیگر کمک ‌های ضروری به غیرنظامیان در منطقه است.

این پست که در هفته جاری در شبکه‌ های اجتماعی منتشر شد، به سرعت توجه طرفداران و ناظران سیاسی را جلب کرد. آیلیش در آن بر نیاز فوری به تامین تدارکات حیاتی تأکید کرد، به ‌ویژه در شرایطی که گزارش ‌ها از وخامت اوضاع در غزه حکایت دارند؛ جایی که کمبود غذا، آب آشامیدنی سالم و منابع درمانی همچنان خانواده ‌ها و کودکان را تحت تأثیر قرار داده است.

خانم ریچل که به خاطر ویدیوهای آموزشی‌اش برای کودکان شناخته می‌ شود، ابتدا این ویدیو را با هدف افزایش آگاهی از بحران غزه منتشر کرده بود. آیلیش با تگ‌کردن مستقیم اعضای کنگره این پیام را تقویت کرد و از آن‌ ها خواست نامه ‌ای را امضا کنند که بر حمایت از ارسال کمک‌ های بشردوستانه تأکید دارد.

گروه‌ های حامی و سازمان‌ های بشردوستانه بارها خواستار مداخله بین ‌المللی برای تضمین دسترسی ایمن و مداوم به کالاهای ضروری در غزه شده ‌اند. نمایندگانی که این نامه را امضا می‌کنند، عملاً از دولت می‌ خواهند که کمک ‌رسانی را در اولویت قرار دهد و مسیرهای امن انتقال آن را فراهم کند.

آیلیش پیش‌تر نیز درباره مسائل سیاسی و اجتماعی اظهارنظر کرده بود، اما این اقدام اخیر بار دیگر نشان می ‌دهد که او مایل است از جایگاه و تریبون خود برای حمایت از اهداف انسانی استفاده کند. پست او بحث گسترده ‌ای را در فضای مجازی برانگیخته و بسیاری از مردم از این هنرمند بابت جلب توجه به بحران و فشار آوردن بر مسئولان منتخب تقدیر کرده ‌اند.