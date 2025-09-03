حضور آیت‌الله خامنه‌ای در هشتمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد در سال ۱۳۶۵

هشتمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد، دهم تا پانزدهم شهریورماه ۱۳۶۵ در شهر هراره زیمبابوه برگزار شد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که آن زمان ریاست جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشتند، با سفر به این کشور، علاوه بر حضور و سخنرانی در اجلاس مذکور، دیدارهای دوجانبه‌ای با برخی سران کشورهای عضو این جنبش برگزار کرده و به رایزنی درباره‌ی بهبود روابط کشورهای عضو و مسائل مهم جهان پرداختند.