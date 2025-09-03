En
/
فا
En العربیة
العربیة / English
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۲۶۲۵۰
بازدید: ۲۱۷

حضور آیت‌الله خامنه‌ای در هشتمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد در سال ۱۳۶۵

هشتمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد، دهم تا پانزدهم شهریورماه ۱۳۶۵ در شهر هراره زیمبابوه برگزار شد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که آن زمان ریاست جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشتند، با سفر به این کشور، علاوه بر حضور و سخنرانی در اجلاس مذکور، دیدارهای دوجانبه‌ای با برخی سران کشورهای عضو این جنبش برگزار کرده و به رایزنی درباره‌ی بهبود روابط کشورهای عضو و مسائل مهم جهان پرداختند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
جنبش عدم تعهد عکس تاریخی حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.