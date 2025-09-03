En
ماجرای داوطلبی که سازمان سنجش به او شک کرد + عکس

جوانی ۳۰ ساله، با معدل دیپلم یازده و نیم، در کنکور سال ۱۳۸۸ شرکت کرد و از قضا در دو گروه آزمایشی رتبه اول را به دست آورد. سازمان سنجش اما به این نتیجه شک کرد. آزمون دوم برگزار شد...
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، حالا که تب و تاب کنکور بالاست، شاید بد نباشید یک پرونده قدیمی را با هم مرور کنیم، کسی که سازمان سنجش به او شک کرد و مجبور شد دوبار کنکور بدهد و حالا هم استادیار جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است.

فرزند خانواده‌ای ١٠ نفره که پدرش کارگر ساختمان و مادرش خانه‌دار بوده و در انباری٢ در ٣ متری خانه اش برای کنکور مطالعه می‌کرد.  سال١٣٨٢ با معدل ١١ و نیم در رشته ریاضی فیزیک دیپلم گرفت، ولی تا سال ١٣٨۵به دلیل مشکلات شخصی در کنکور شرکت نکرد.

سال ٨۵ پس از شرکت در کنکور موفق به کسب رتبه ٣٠ در گروه آزمایشی علوم ریاضی شد، اما به دلیل اعزام به خدمت سربازی نتوانست به دانشگاه راه یابد. او در سال ١٣٨٨ و چهار ماه پس از پایان دوره سربازی در کنکور ٨٨ رکوردشکنی کرد و در دو گروه آزمایشی رتبه اول را به‌دست آورد. هم در گروه علوم تجربی و هم در گروه زبان‌های خارجی نفر اول شد. 

او رستگار رحمانی بود، کسی که معدل دیپلمش ۱۱.۵  بود، اما در کنکور سال ١٣٨٨ در گروه‌های آزمایشی علوم تجربی و زبان‌های خارجی رتبه اول و در گروه آزمایشی هنر رتبه ۴۴ را به‌دست آورد، با این‌حال سازمان سنجش به دلیل غیرقابل قیاس بودن رتبه کنکور رستگار با سوابق تحصیلی و معدل دیپلمش از او خواست دوباره آزمون بدهد و رحمانی در آزمون مجدد هم توانست در اغلب مواد درسی به ١٠٠ درصد سوالات آزمون پاسخ صحیح بدهد که در تاریخ کنکور ایران بی‌نظیر بود.

رستگار رحمانی بعد از تحصیل در رشته پزشکی دانشگاه تهران، دوره تخصص جراحی مغز و اعصاب را خواند و بعد از پایان تصیلاتش به  کرمانشاه رفت تا در آن جا به طبابت بپردازد. او اکنون استادیار جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است.

tabnak.ir/005Z17