En
/
فا
En العربیة
العربیة / English
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۲۶۲۴۴
بازدید: ۲۲۷

احیای میراث مذهبی موصل پس از ویرانی داعش

هشت سال پس از تاریکی و ویرانی، موصل بار دیگر شاهد روشنایی و امید است. مسجد تاریخی النوری و دو کلیسای این شهر که به دست داعش ویران شده بودند، با تلاش مشترک عراق، یونسکو و حمایت امارات بازسازی شدند. این بازگشایی نه تنها احیای یک میراث مذهبی و فرهنگی کهن است، بلکه نماد بازگشت زندگی و همزیستی مسالمت‌آمیز به شهری است که سال‌ها زیر سایه جنگ قرار داشت. مقام‌های عراقی این رویداد را پیامی روشن از وحدت و مقاومت مردم در برابر تروریسم دانستند. اکنون، درهای این اماکن مذهبی دوباره به روی مؤمنان گشوده شده تا صدای دعا و نیایش جایگزین سکوت و خرابه‌ها شود.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
موصل عراق مسجد کلیسا بازسازی ویرانه های داعش محمد شیاع السودانی عکس بین الملل داعش
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.