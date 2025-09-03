احیای میراث مذهبی موصل پس از ویرانی داعش

هشت سال پس از تاریکی و ویرانی، موصل بار دیگر شاهد روشنایی و امید است. مسجد تاریخی النوری و دو کلیسای این شهر که به دست داعش ویران شده بودند، با تلاش مشترک عراق، یونسکو و حمایت امارات بازسازی شدند. این بازگشایی نه تنها احیای یک میراث مذهبی و فرهنگی کهن است، بلکه نماد بازگشت زندگی و همزیستی مسالمت‌آمیز به شهری است که سال‌ها زیر سایه جنگ قرار داشت. مقام‌های عراقی این رویداد را پیامی روشن از وحدت و مقاومت مردم در برابر تروریسم دانستند. اکنون، درهای این اماکن مذهبی دوباره به روی مؤمنان گشوده شده تا صدای دعا و نیایش جایگزین سکوت و خرابه‌ها شود.