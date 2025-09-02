بولا یعقوبیان، نماینده پارلمان لبنان از جریان‌های ضد مقاومت و ضد ایران در سخنانی گفت: «من به آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و سفارت آمریکا گفتم، اگر می‌خواهید سلاح حزب‌الله را بگیرید، باید به سراغ ایران بروید! اگر فشار خارجی برای خلع سلاح حزب‌الله وجود دارد، این فشار به نفع لبنان است! کشورهای خارجی به دنبال منافع خود هستند و ما هم الان منافع‌مان با آن‌ها همخوانی دارد! حزب‌الله می‌داند که ایران جنگ را نمی‌بازد و عقب‌نشینی نخواهد کرد، و به همین دلیل تلاش می‌کند با این رویکرد خود را در نظر ایران بزرگ کند! هیئت آمریکایی شامل باراک و اورتگاس به اسرائیل رفتند و با نتانیاهو صحبت کردند. نتانیاهو در این ملاقات شروطی گذاشت که قابل اجرا نبود، از جمله خواسته‌ای مبنی بر اشغال چندین روستا از لبنان و ایجاد یک منطقه اقتصادی. این خواسته‌ها بهانه‌ای به دست حزب‌الله داد تا سلاح خود را تحویل ندهد... امروز پروژه عربستان سعودی و پروژه عربی در حال درخشش است و ان‌شاءالله زودتر در لبنان بدرخشد، زیرا این پروژه پشت و پناه لبنان خواهد بود!» لفاظی‌های این عنصر مشکوک را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.