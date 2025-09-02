En
آزادراه تهران - شمال بسته شد

مرکز مدیریت راه‌های مازندران اعلام کرد که قطعه دوم آزادراه تهران - شمال از امروز-سه‌شنبه- تا شنبه ۱۵ شهریور برای تعمیرات بسته است.
آزادراه تهران - شمال بسته شد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، بنا بر این گزارش تردد از آزادراه تهران – شمال قطعه ۲ (حدفاصل شهرستانک تا انتهای آزادراه (پل زنگوله) به دلیل انجام عملیات تکمیل پروژه قطعه ۲ از کیلومتر ۳۲ تا ۵۴ از ساعت ۹ صبح امروز سه شنبه ۱۱ شهریور تا ساعت هشت صبح روز شنبه ۱۵ شهریورماه ممنوع است.

بنا بر این گزارش محدوده فوق در زمان اجرای عملیات مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین محور قدیم کرج - چالوس و بالعکس انجام می‌شود.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه مازندران با شماره های ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه‌های استان است.

برابر آمار، سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون دستگاه خودرو در محورهای مازندران تردد دارند که ۱۱ درصد از این ترددها در محورهای اصلی و بقیه درون شهری است.

مازندران ۱۰ هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد که حدود سه هزار کیلومتر از آن جاده اصلی و بقیه محور روستایی است.

*آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای شمالی:

- تردد از آزادراه تهران – شمال (قطعه ۲) (حدفاصل شهرستانک تا انتهای آزادراه (پل زنگوله) تا ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۵ شهریورماه ممنوع می‌باشد.

- ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل میدانک تا نساء و پل زنگوله تا سیاه بیشه

- ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو

- ترافیک سنگین در آزادراه تهران – پردیس حدفاصل ابتدای آزادراه تا تونل شماره ۲

- ترافیک سنگین در محور قدیم تهران – بومهن محدوده‌های تقاطع اتوبان بابایی و جاجرود

- تردد روان در محور سوادکوه، آزادراه تهران – شمال (قطعه ۱) و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت)، محور قدیم بومهن – تهران، آزادراه پردیس – تهران و محور چالوس مسیر (شمال به جنوب)

- ضمنا محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

