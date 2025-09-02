بازیکن جنجالی در تمرین پرسپولیس + عکس

وینگر جنجالی و فصل گذشته شمس‌آذر قزوین که حالا لباس سرخ به تن کرده، پس از جار و جنجال درباره قراردادش، شاداب در تمرین پرسپولیس حضور یافت.

مجتبی فخریان، در تمرین روز سه‌شنبه پرسپولیس حضور فعالانه داشت و یک روز پس از جنجال درباره قراردادش، مورد توجه قرار گرفت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، نقل‌وانتقالات این فصل پرسپولیس پر از حواشی ریز و درشت بوده، اما جنجالی‌ترین اتفاق تا به اینجا احتمالاً درباره نحوه جدایی مجتبی فخریان از شمس‌آذر و پیوستن به پرسپولیس بوده است.

پیش از این هم، برخی حواشی در رابطه با قرارداد فخریان با پرسپولیس مطرح بود، اما اخیراً این موضوع مطرح شد که وینگر فصل گذشته شمس‌آذر قراردادش با این باشگاه به اتمام رسیده بود، اما انگار با یک هماهنگی که حالا شائبه فساد را ایجاد کرده، پیش از پیوستن به پرسپولیس قراردادی جدید با باشگاه قزوینی امضا می‌کند. به این شکل که پرسپولیس مجبور شود برای قرارداد با فخریان رضایت باشگاه شمس‌آذر را بگیرد.

در این رابطه، این موضوع مطرح شده که ۱۵ میلیارد از سوی باشگاه پرسپولیس بابت رضایتنامه فخریان پرداخت شده است. در حالی که او به پایان قراردادش با شمس‌آذر رسیده بود و این امکان وجود داشت که به عنوان بازیکن آزاد راهی پرسپولیس شود. با این حال، شهاب زندی که حالا مشخص شده در پرونده فساد در فوتبال هم نقش داشته و حکم او صادر شده، به عنوان مدیرعامل سابق شمس‌آذر از این ماجرا دفاع کرده است. یکی دیگر از نفراتی که از شیوه انتقال فخریان به جمع سرخپوشان دفاع کرد، مصطفی لشکری، سخنگوی باشگاه پرسپولیس بود.

این موارد در شرایطی مطرح شده که در ماه‌های اخیر شایعات زیادی در خصوص نقل‌وانتقالات چند باشگاه مطرح لیگ برتری وجود داشت. از جمله اینکه یکی از مدیران میانی یک باشگاه، به درآمدی دست یافته که فقط در یک فقره برای فرزند خود یک دستگاه پیانو به قیمت سه میلیارد تومان خریداری کرده است.

تصویر مجتبی فخریان، بازیکن جنجالی سرخپوشان را در تمرین روز سه‌شنبه پرسپولیس می‌بینید: