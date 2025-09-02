En
گوشی موبایل همراه فرماندهان ترور شده چه بود؟

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: فرضیه ردیابی فرماندهان کشور از طریق ابزارهای هوشمند منتفی است. البته موضوع هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری همچنان اهمیت دارد و تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شده است.»
کد خبر: ۱۳۲۶۲۱۷
| |
1239 بازدید
گوشی موبایل همراه فرماندهان ترور شده چه بود؟

به گزارش تابناک به نقل از فارس، غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در واکنش به برخی گمانه‌زنی‌ها درباره ردیابی فرماندهان از طریق ابزارهای هوشمند اظهار داشت: «چنین ادعاهایی بعید است و در صورت صحت، به‌نوعی خودکشی اقتصادی برای شرکت اپل محسوب می‌شود.»

وی افزود: «ممکن است برای برخی مسئولان یا افرادی که از ابزارهای خاص استفاده می‌کنند، ملاحظاتی در نظر گرفته شده باشد، اما تا آنجا که من اطلاع دارم، تقریباً هیچ‌یک از فرماندهان ما از این ابزارها استفاده نمی‌کردند. بسیاری از آنان قطعاً استفاده نمی‌کردند و درباره برخی دیگر نیز احتمال قوی می‌دهم که چنین استفاده‌ای نداشته‌اند.»

رئیس سازمان پدافند غیرعامل تصریح کرد: «بر این اساس، فرضیه ردیابی فرماندهان کشور از طریق ابزارهای هوشمند منتفی است. البته موضوع هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری همچنان اهمیت دارد و تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شده است.»

