En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نتایج نهایی آزمون دکتری ۱۴۰۴ اعلام شد

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۴ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۶۲۰۵
| |
226 بازدید
نتایج نهایی آزمون دکتری ۱۴۰۴ اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دکتر رضا محمدی با اعلام این خبر گفت: در آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۷۳ هزار و ۵۱۴ متقاضی ثبت‌نام کرده‌اند و در مجموع ۱۳۶ هزار و ۸۷۹ نفر حداقل در یک کد ترکیب مجاز به انتخاب رشته شده و بیش از ۴۸ هزار متقاضی برای مرحله ارزیابی تخصصی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی حداقل برای یک کد رشته محل معرفی شده‌ بودند. اکنون اسامی پذیرفته‌شدگان پس از طی مرحله دوم آزمون در دانشگاه‌ها شامل مصاحبه، بررسی سوابق علمی و پژوهشی اعلام شده است.

وی افزود: متقاضیانی که هم در ردیف پذیرفته‌شدگان یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و هم در ردیف پذیرفته‌شدگان یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی قرار می‌گیرند توجه داشته باشند که منحصراً می‌توانند در یکی از کدرشته‌محلهای قبولی ثبت‌نام کنند و به عبارتی مجاز به ثبت‌نام در هر دو محل قبولی نیستند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در مورد ثبت نام از پذیرفته‌شدگان، نیز تصریح کرد: متقاضیانی که اسامی آنها به عنوان پذیرفته‌شدگان نهایی هر یک از کدرشته محل‌های تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اعلام شده است، لازم است از روز شنبه ۱۵ شهریور ماه برای اطلاع از تاریخ و مدارک ثبت‌نام به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی خود و پذیرفته‌شدگان رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی نیز از روز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه برای اطلاع از تاریخ، مدارک و نحوه ثبت نام در مراکز قبولی به درگاه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌التحصیلی دانشگاه آزاد مراجعه کنند.

وی ادامه داد: ثبت‌نام منحصراً در تاریخ‌های اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارک اعلام شده صورت می‌پذیرد و عدم اقدام پذیرفته‌شدگان در تاریخ یا تاریخ‌های تعیین شده برای ثبت‌نام به منزله انصراف از ادامه تحصیل تلقی خواهد شد و به پذیرفته‌شدگان توصیه می‌شود اطلاعیه مندرج در درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود را به دقت مطالعه کنند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در مورد متقاضیانی که حداقل برای یک کدرشته محل جهت انجام مصاحبه به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی معرفی شده اند، گفت: برای متقاضیان واجد شرایط حدود یک هفته بعد از اعلام نتایج، کارنامه نهایی حاوی اطلاعات لازم، نمره آزمون، نمره مصاحبه، حدنصاب نمره اعلام شده از طرف دانشگاه، رتبه متقاضی و آخرین رتبه پذیرفته‌شده در هریک از کدرشته محل‌های معرفی شده برای مصاحبه در سهمیه مربوط از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل دسترسی خواهد بود.

دکتر محمدی در پایان به پذیرفته‌شدگان توصیه کرد اطلاعیه‌های منتشر شده در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور در مورد نتایج نهایی آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۴ را مطالعه نمایند. 

اشتراک گذاری
برچسب ها
سازمان سنجش آزمون دکتری اعلام نتایج نتایج نهایی پذیرفته شدگان خبر فوری
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند
دروغ آقای وزیر رو شد/ این آمار‌ها را از کجا آوردید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعلام زمان نتایج نهایی آزمون دکتری ۱۴۰۴
تاریخ اعلام نتایج نهایی کنکور
مراحل ثبت‌نام داوطلبان در آزمون دکتری علوم پزشکی
اعلام نتایج نهایی ارشد و دکترا
اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون دکترای سال ۱۴۰۳
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۲۸ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۳۸ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۳۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۶ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۴ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۱ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۷۰ نظر)
آیا نرخ جریمه یکسان برای رانندگان خودروهای گران و ارزان عادلانه و بازدارنده است؟  (۶۹ نظر)
tabnak.ir/005Z0P
tabnak.ir/005Z0P