En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش خانواده امام موسی صدر به جنازه پیدا شده در سردخانه ای در لیبی / شگفت زده شدیم

در طول آماده‌سازی مستند، کلیپی برای خانواده و کمیته نمایش داده شد. این کلیپ حاوی تلاش فنی و بهره‌گیری این شبکه از هوش مصنوعی برای مقایسهٔ یک تصویر مبهم اخذشده در شرایطی نامناسب در سال ۲۰۱۱ درون بیمارستان الزاویة در طرابلس غرب است
کد خبر: ۱۳۲۶۱۹۸
| |
1821 بازدید

به گزارش تابناک، خانوادهٔ امام موسی صدر در پی پخش مستند شبکهٔ BBC به نام معمای موسی صدر بیانیه‌ای به این شرح صادر کرد:

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

عزیزان امام سید موسی صدر (اعاده الله واخویه سالمین)،

بامداد امروز دوشنبه ۲ سپتامبر ۲۰۲۵ شبکهٔ BBC مستندی از امام موسی صدر با حضور خانوادهٔ امام پخش کرده است؛ این خانواده با هدف خدمت به پروندهٔ امام و دو همراهش همهٔ تصاویر، مستندات و امکاناتش را در اختیار تیم مستندساز قرار داد. همچنین دبیر کمیتهٔ رسمی پی‌گیری پرونده، قاضی حسن شامی، با هدف توضیح همهٔ ابهام‌ها در مستند شرکت کرد.

در طول آماده‌سازی مستند، کلیپی برای خانواده و کمیته نمایش داده شد. این کلیپ حاوی تلاش فنی و بهره‌گیری این شبکه از هوش مصنوعی برای مقایسهٔ یک تصویر مبهم اخذشده در شرایطی نامناسب در سال ۲۰۱۱ درون بیمارستان الزاویة در طرابلس غرب است که ادعا می‌کنند متعلق به امام صدر است؛ تصویری که بدون اطلاع یا حتی اجازهٔ خانوادهٔ امام با تصاویر ایشان مقایسه شده است.

هنگام تصویربرداری، از همان لحظهٔ اول که از مشاهدهٔ تصاویر شگفت‌زده شدیم، به عنوان خانوادهٔ امام و کمیتهٔ پیگیری تأکید کردیم که این تصویر به علت تفاوت‌های فاحش ظاهری در شکل چهره، رنگ مو و دیگر امور بدیهی روشن، نمی‌تواند متعلق به امام باشد.

به همین علت، دبیر کمیتهٔ رسمی پیگیری قضیهٔ ناپدیدسازی اجباری امام موسی صدر و دو همراهش و نمایندهٔ خانوادهٔ امام، قاضی حسن شامی، برای توضیح همهٔ ابهام‌ها بعدازظهر سه‌شنبه ساعت ۹ به وقت بیروت، مهمان BBC عربی خواهد شد.

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ
صدق الله العلي العظيم

اشتراک گذاری
برچسب ها
لیبی امام موسی صدر کشف جنازه خبر فوری
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند
دروغ آقای وزیر رو شد/ این آمار‌ها را از کجا آوردید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اظهارات پسر قذافی درباره ناپدیدشدن امام موسی صدر
اعلام جزئیات شهادت امام موسی صدر
آیا راز ناپدید شدن امام موسی صدر برملا می‌شود؟
اولین عکس از پیکر منتسب به امام‌موسی صدر
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۲۸ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۳۸ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۳۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۶ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۴ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۱ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۷۰ نظر)
آیا نرخ جریمه یکسان برای رانندگان خودروهای گران و ارزان عادلانه و بازدارنده است؟  (۶۹ نظر)
tabnak.ir/005Z0I
tabnak.ir/005Z0I