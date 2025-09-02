واکنش خانواده امام موسی صدر به جنازه پیدا شده در سردخانه ای در لیبی / شگفت زده شدیم

به گزارش تابناک، خانوادهٔ امام موسی صدر در پی پخش مستند شبکهٔ BBC به نام معمای موسی صدر بیانیهای به این شرح صادر کرد:
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
عزیزان امام سید موسی صدر (اعاده الله واخویه سالمین)،
بامداد امروز دوشنبه ۲ سپتامبر ۲۰۲۵ شبکهٔ BBC مستندی از امام موسی صدر با حضور خانوادهٔ امام پخش کرده است؛ این خانواده با هدف خدمت به پروندهٔ امام و دو همراهش همهٔ تصاویر، مستندات و امکاناتش را در اختیار تیم مستندساز قرار داد. همچنین دبیر کمیتهٔ رسمی پیگیری پرونده، قاضی حسن شامی، با هدف توضیح همهٔ ابهامها در مستند شرکت کرد.
در طول آمادهسازی مستند، کلیپی برای خانواده و کمیته نمایش داده شد. این کلیپ حاوی تلاش فنی و بهرهگیری این شبکه از هوش مصنوعی برای مقایسهٔ یک تصویر مبهم اخذشده در شرایطی نامناسب در سال ۲۰۱۱ درون بیمارستان الزاویة در طرابلس غرب است که ادعا میکنند متعلق به امام صدر است؛ تصویری که بدون اطلاع یا حتی اجازهٔ خانوادهٔ امام با تصاویر ایشان مقایسه شده است.
هنگام تصویربرداری، از همان لحظهٔ اول که از مشاهدهٔ تصاویر شگفتزده شدیم، به عنوان خانوادهٔ امام و کمیتهٔ پیگیری تأکید کردیم که این تصویر به علت تفاوتهای فاحش ظاهری در شکل چهره، رنگ مو و دیگر امور بدیهی روشن، نمیتواند متعلق به امام باشد.
به همین علت، دبیر کمیتهٔ رسمی پیگیری قضیهٔ ناپدیدسازی اجباری امام موسی صدر و دو همراهش و نمایندهٔ خانوادهٔ امام، قاضی حسن شامی، برای توضیح همهٔ ابهامها بعدازظهر سهشنبه ساعت ۹ به وقت بیروت، مهمان BBC عربی خواهد شد.
وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ
صدق الله العلي العظيم
