نظر محسنی اژه‌ای درباره تفویض اختیارات به استانداران

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم وجود همفکری و همراهی بین مسئولان استانی برای حل مشکلات، گفت: هر استان مولفه‌ها، مشکلات و نقاط قوت خود را دارد و اگر استاندار اختیار داشته باشد کارها زودتر و بهتر جلو می‌رود.
به گزارش تابناک، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای اداری خوزستان که سه‌شنبه ۱۱ شهریور در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: امروز باید مسئولان نظام بر همه استان‌ها اشراف داشته باشند، باید از نزدیک، نظر مسئولانی را که کف میدان هستند و مستقیم با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند و بین مردم هستند بشنویم.

وی افزود: رئیس قوه قضاییه در همه شوراهای مهم عضو است و زمانی که اطلاعات، مشکلات و پیشنهادها را شنیده باشد، می‌تواند موثر واقع شود. در این راستا در جلسه شورای اداری حضور یافتم و امروز صحبت‌ها شنیده شد.

رئیس قوه قضاییه گفت: به دولت‌های سیزدهم و چهاردهم گفتم برای رفع مشکلات مردم باید هرچه بیشتر تلاش شود و در این راستا اختیار خود را به رئیس یک استان تفویض می‌کنم. قانون اساسی اختیاراتی داده است و می‌توان برخی اختیارها را به استانداران تفویض کرد تا مشکلات را حل و فصل کنند.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: هر استان مولفه‌ها، مشکلات و نقاط قوت خود را دارد و اگر استاندار اختیار داشته باشد کارها زودتر و بهتر جلو می‌رود.

وی ادامه داد: اگر مسئولان طبق قوانین و مقررات با همفکری و همراهی کار کنند، می‌توانند بسیاری از مشکلات را حل کنند و مقداری که باید مرکز حل کند نیز باید نظر واحد داشته باشید تا بهتر حل شود، اما اگر اختلاف نظر وجود داشته باشد، نظرها به تهران اعلام می‌شود و مرکز به جمع‌بندی خود عمل می‌کند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مسائل مطرح‌شده در سفر به خوزستان گفت: هر مقدار برای رفع مشکلات و پیشرفت استان خوزستان باشد، قطعا رئیس کل دادگستری با نظر عام برای رفع مشکلات کمک می‌کند. از استاندار هم می‌خواهیم به دادگستری کمک کند.

وی افزود: فلسفه تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی این است که به دلیل فشار اقتصادی و جنگ سخت و نرم توسط دشمن، به دلیل زمان‌بر بودن نمی‌توان در این شرایط با قوانین عادی کار کرد. بنابراین دولت وقت از مقام معظم رهبری درخواست کرد برخی مسائل در چنین شورایی با نظر سران سه قوه و به صورت فوریت، موارد مطرح و انجام شوند. کارهای ضروری که نیازمند اصلاح قانون هستند به دلیل اینکه اصلاح قانون زمان‌بر است، در این شورا مطرح و اجرایی می‌شوند.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: رئیس این شورا رئیس جمهور است؛ کارهایی که باید در این شورا مطرح شوند باید به صورت مکتوب و رونوشت داده شود تا آن‌ها را پیگیری کنم تا حد امکان مشکلات رفع شود.

وی بیان کرد: یکی از مواردی که پیگیری می شود مجازات های جایگزین است، اما دستگاه های مختلف از این موضوع استقبال نمی کنند. در این خصوص اعلام آمادگی شده است که ما هم پیگیری می کنیم.

رئیس قوه قضاییه درباره تغییر کاربری اراضی گفت: در راستای تغییر کاربری‌ها اختلاف نظر بین استان‌ها و مسئولان وجود دارد و برخی می‌گویند نباید زمین کشاورزی مثلا به برج تبدیل شود. ما تا حد امکان از این کار پیشگیری کرده‌ایم و در صورت نیاز هم سازه‌ها قلع و قمع شده است، اما برخی جاها کشاورز می‌خواهد بخشی از زمین را تقطیع یا دیوارکشی کند؛ در برخی موارد که دیوارکشی‌ها و فنس‌کشی‌ها که موجب تغییر کاربری به معنای عرف نمی‌شود و لطمه‌ای به کشاورزی وارد نمی‌کند، نباید سخت‌گیری شود. کارهای مورد نیاز را اطلاع دهید تا پیگیری کنیم.

وی افزود: دشمن تلاش کرده است از راه‌های مختلف از جمله تحریم‌های ظالمانه، به کشورهای اسلامی به ویژه جمهوری اسلامی فشار وارد کند تا مردم را در تنگنا قرار دهد و به زعم‌شان، مردم خواسته‌های آن‌ها را عملی کنند.

وی افزود: از مردم کشور به ویژه خوزستان که در جنگ ۱۲ روزه انسجام داشتند، تشکر می‌کنم. دشمن خیلی به این دل بسته بود که مردم حرف‌هایی بزنند، اما مردم با هوشیاری از دین و کشورشان حمایت کردند و نه تنها در آن روزها بلکه از روزهای دیگر هم شرایط بهتری داشتیم و نگذاشتیم قحطی رخ دهد یا تامین کالاهای اساسی با مشکل مواجه شود.

رئیس قوه قضائیه بیان کرد: باید همه به میدان بیایند و توطئه‌های آشکار و پنهان برای مردم تبیین شود. حل بسیاری از مشکلات در دست ما مسئولان است و باید تلاش کنیم مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند.

