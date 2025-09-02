En
کد خبر:۱۳۲۶۱۷۷
وقایع اتفاقیه

مستند بی بی سی از کشف پیکر امام موسی صدر

یک گروه تحقیقی از بی بی سی جهانی به بررسی سرنوشت امام موسی صدر پرداختند و رد او را تا طرابلس پایتخت لیبی دنبال کردند که بتوانند پیکری که تصاویری از آن منتشر شده بود و هوش مصنوعی می‌گوید به احتمالا بالا به امام موسی صدر تعلق دارد را کشف کنند؛ پیکری که به همراه 16 جسد دیگر در سردخانه نگه داشته می‌شده است. در آنجا این تیم توسط نیروهای امنیتی لیبی بازداشت می‌شوند و به این تیم می‌گویند نظامیان دوره قذافی دوباره قدرت را در دست گرفته‌اند و مانع از کشف جسد می‌شوند. در این مستند ادعا می‌شود جلال الدین فارسی که رابطه بسیار نزدیکی با معمر قذافی داشت، دیکتاتور لیبی را متقاعد کرده که امام موسی صدر را به قتل برساند! گزیده مهم این مستند را می‌بینید.
برچسب‌ها:
وقایع اتفاقیه امام موسی صدر لیبی معمر قذافی جلال الدین فارسی جسد موسی صدر پیکر ویدیو
