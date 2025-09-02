به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مسعود پزشکیان بعد از ظهر سهشنبه - ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ - به وقت ایران در جمع برخی از نخبگان ایرانی مقیم چین با اشاره به آیاتی از قرآن خاطرنشان کرد که برخی با نگاه بالا به پایین به مردم نگاه میکنند و فکر میکنند بهترینها هستند.
وی با اشاره به این که «ظالم کسی است که حرف درست را نشنود و تایید نکند» گفت: تا با دنیا ارتباط برقرار نکنید، واقعیات زندگی و دانش جدید از جمله هوش مصنوعی را نمیتوانید بپذیرید. اگر امروز اسرائیل صهیونیست امروز ترک تازی میکند به دلیل تکنولوژی است که آمریکا و دیگر هم پیمانشان در اختیارشان میگذارند.
رئیس جمهور با بیان اینکه نگاه وسیع داشتن به دنیا مهم است، به آیه دیگری از قرآن اشاره کرد و گفت: گاهی این چشمها نیستند که کورند، این درون افراد است که تاریک است و با افتخار میگوید ما بهترین هستیم. دعوا و اختلاف از نادانی نشات میگیرد، هیچ انسان عاقل و دانایی حق را تکذیب و انکار نمیکند.
پزشکیان در ادامه آیاتی دیگر از قرآن را مورد اشاره قرار داد و گفت: به کسانی که تعقل نمیکنند نمیتوان موضوعی را فهماند. آنها که نگاه میکنند ولی بصیرت ندارند نیز نمیتوان از او خواست که ببیند. این انسانها هستند که به خودشان ظلم میکنند. آنها نمیخواهند واقعیت را ببیند و در نتیجه آن را تکذیب میکنند. اینها به جهل و نادانی خود بر همین اساس افتخار میکنند.
وی به حضور نخبگان ایرانی در چین هم اشاره کرد و گفت: حضور شما در اینجا بستری است برای باز شدن نگاهتان. آمار ارائه شده نشان میدهد که اگر کسی بخواهد میتواند در مدتی کوتاه تغییر کند و از رفتار تا صنعت و اقتصاد را تغییر بدهد. هر جامعهای میتواند این تغییر را تجربه کند، تغییر باید از درون ما شروع بشود.
رئیس جمهور با اشاره به تلاش دولت در زمینه آموزش یادآور شد: ما در ایران بیشترین سعی را در تربیت انسانهایی داریم که درست دیدن و درست شنیدن و تعامل را یاد بگیرند.
ادامه دارد ...
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید