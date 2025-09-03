En
این سگ برنده جایزه هامبون ۲۰۲۵ شد

شرکت بیمه ملی حیوانات در کالیفرنیا، امسال جایزه هامبون خود را به سگ شجاعی به نام زیا (Ziya) داد که برای محافظت از صاحب خود با گاو نر عصبانی جنگید.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ جایزه هامبون هر سال به حیوانی تعلق می‌گیرد که به‌طور غیرمنتظره، غیرمعمول و کاملا عجیب به دردسری می‌افتد که بعد به مراقبت‌های پزشکی نیاز خواهد داشت.

سال گذشته سگی این جایزه را برنده شد که داخل یخچال گیر افتاده بود،، اما وقتی صاحبش او را پیدا کرد متوجه شد، سگ کل ژامبون خریداری‌شده برای تعطیلات را خورده بود!

زیا که سگی از نژاد مالینویز بلژیک است، موقع پیاده‌روی همراه صاحبش، به گاو خشمگینی برخورد کرد و آن به‌جای فرار از موقعیت، از صاحب خود در برابر گاو با تمام توان و به قیمت صدمه‌دیدن محافظت کرد.

گاو خشمگین ضربه‌ای محکم به صورت «زیا» زد و باعث شد یکی از دندان‌های سگ بیفتد. این سگ شجاع به‌ صورت اورژانسی به دامپزشکی منتقل شد. خوشبختانه «زیا» کاملا بهبود یافت و توانست در مسابقه هامبون شرکت کند و در نهایت از بین ۱۰ حیوان راه یافته به مرحله نهایی، نفر اول و برنده جایزه هامبون شود.

از سایر شرکت‌کنندگان در این مسابقه می‌توان به «دوک»، سگی اهل اوهایو و «فاکسترات» اهل تگزاس اشاره کرد که اولی سر کف‌گیر پلاستیکی را هنگام لیسیدن کره بادام زمینی قورت داده و دومی یک ران کامل بوقلمون را دزدیده و یکجا بلعیده بود.

