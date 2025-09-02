به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ امیرسرلشکر عبدالرحیم موسوی رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح درپیامی قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان کشور در مسابقات جهانی را تبریک گفت. متن پیام به شرح ذیل است:

قهرمانان عزیز تیم ملی والیبال جوانان جمهوری اسلامی ایران

کسب عنوان پرافتخار قهرمانی جهان در مسابقات زیر ۲۱ سال، نشان از غیرت، توانمندی، همت بلند و روحیه سلحشوری فرزندان برومند ملت ایران دارد.

پیروزی‌های پی‌درپی شما جوانان غیور، بار دیگر نام ایران اسلامی را در میادین بین‌المللی پرآوازه ساخت و دل ملت عزیزمان را سرشار از شادی و غرور نمود.

این موفقیت بزرگ که با تلاش، همدلی و ایمان به دست آمد، آینده روشن والیبال کشور را نوید می‌دهد و نمونه‌ای ارزشمند از ظرفیت‌های بی‌پایان نسل جوان ایران سرافراز برای خلق و ثبت افتخارات سترگ و تاریخ ساز در عرصه‌های مختلف نیاز میهن عزیز و مقتدر است.

اینجانب ضمن تبریک این افتخارآفرینی به شما قهرمانان، مربیان، کادر فنی و خانواده‌های گرامی‌تان، از درگاه خداوند متعال برایتان تداوم موفقیت، عزت و سربلندی در میادین ورزشی و خدمت به ایران و ایرانی مسئلت می‌نمایم.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح

سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی

شهریور ماه ۱۴۰۴