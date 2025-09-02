En
علی لاریجانی: راه مذاکره با آمریکا بسته نیست

دبیر شورای عالی امنیت ملی و مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیداری چند ساعته با مدیران و مسئولان رسانه‌ای کشور به استماع نظرات و گفتگو پیرامون وضعیت کشور در دوره‌ی قطع آتش پرداخت.
به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ لاریجانی در این دیدار ضمن تشریح وضعیت کنونی کشور، هم‌بستگی ملی را مسئله‌ای ذاتی دانست که حکومت و مردم در مقابل یکدیگر وظایفی دارند و حاکمیت با ارائه مسیرهای معقول در شئون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی-نظامی باید وظیفه‌ی خود را انجام دهد و رئیس‌جمهور و دولت تلاش‌هایی شبانه‌روزی برای حل مشکلات دارند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان این مسئله که در کشور هیچ‌کس در این گزاره که «حفظ ایران و جمهوری اسلامی اصل است» تردیدی ندارد به تشریح فروعات مهمی از نظام پرداخت که عدول از آنها ممکن است نظام را به خطر بیندازد. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی افزود: عبارت کلی حفظ ایران و جمهوری اسلامی اصل است، عبارت درستی است اما دشمن می‌گوید از توان موشکی خود باید کوتاه بیایید. کدام ایرانی باغیرتی امروز خواهان این است که سلاح خود را تحویل دشمن دهد؟ ما در مسئله‌ی هسته‌ای نیز مذاکره را مسیر حل و فصل می‌دانیم. مذاکره‌ای عاقلانه و واقعی. اما آنها با طرح مسائلی مثل موشکی نمی‌خواهند مذاکره شکل بگیرد. اکنون آمریکایی‌ها نمی‌خواهند مذاکره کنند. کما اینکه جنگ در شرایطی رقم خورد که ما در حال مذاکره بودیم.

علی لاریجانی با تشریح فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص مسائل جاری کشور تصریح کرد: عده‌ای در ایران فکر نکنند که مسائل مهمی مانند مذاکرات هسته‌ای و اسنپ‌بک و … جایی در کشور بررسی نمی‌شود. مسائل کشور ساده نیست و حل تزاحم‌ها نیازمند همه‌جانبه‌نگری و بررسی تخصصی است.

