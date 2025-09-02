En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پاسخ ایران به هر تجاوزی پشیمان‌کننده خواهد بود

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به جلسه این کمیسیون با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و معاونانش، گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل به سر می‌برند و آماده پاسخ پشیمان‌کننده به هر تجاوزی هستند. اگر احیانا تجاوزی علیه کشور ما صورت بگیرد، پاسخ ما قاطع‌تر و دردناک‌تر از دفعه پیش خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۲۶۱۵۶
| |
430 بازدید
پاسخ ایران به هر تجاوزی پشیمان‌کننده خواهد بود

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ابراهیم رضایی در توضیح دیدار اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با امیر سرلشکر موسوی، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و معاونانش، گفت: در این جلسه، سرلشکر موسوی گزارشی از آخرین وضعیت نیرو‌های مسلح و آمادگی دفاعی نیرو‌های مسلح برای مقابله با تهدیدات و همین‌طور اقدامات و عملیات‌های نیرو‌های مسلح در دوره جنگ ۱۲ روزه و ضرباتی که نیرو‌های مسلح به رژیم صهیونیستی وارد کرد، ارائه داد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: سرلشکر موسوی تاکید کرد که با قوت و قدرت در برابر دشمنان می‌ایستیم و از کشور دفاع می‌کنیم.

رضایی ادامه داد: همچنین معاونان سرلشکر موسوی گزارشی از حوزه ماموریتی خودشان دادند که طبق آن، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل به سر می‌برند و در بالاترین سطح آمادگی‌های دفاعی و رزمی قرار دارند و آماده پاسخ پشیمان‌کننده به هر تجاوزی هستند. اگر احیانا تجاوزی علیه کشور ما صورت بگیرد، پاسخ ما قاطع‌تر و دردناک‌تر از دفعه پیش خواهد بود. اکنون توان و آمادگی ما بسیار بیشتر و بالاتر است.

وی اظهار کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی در این جلسه از مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفاع از کشور تقدیر و بر حمایت کامل مجلس و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از نیرو‌های مسلح، تقویت بنیه دفاعی کشور و رسیدگی به وضعیت معیشتی کارکنان نیرو‌های مسلح و تامین نیاز‌های آنها تاکید کردند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کمیسیون امنیت ملی ستاد کل نیروهای مسلح ابراهیم رضایی
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند
دروغ آقای وزیر رو شد/ این آمار‌ها را از کجا آوردید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سرلشکر موسوی: دشمنان ایران را برای همیشه پشیمان می‌کنیم
پاسخ قاطع ایران به نمایش سیاسی اروپا در برجام
واکنش عجیب عضو کمیسیون امنیت ملی به تهدیدات آمریکا
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۲۸ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۳۸ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۳۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۶ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۴ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۱ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۷۰ نظر)
آیا نرخ جریمه یکسان برای رانندگان خودروهای گران و ارزان عادلانه و بازدارنده است؟  (۶۹ نظر)
tabnak.ir/005Yzc
tabnak.ir/005Yzc