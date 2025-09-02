به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ابراهیم رضایی در توضیح دیدار اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با امیر سرلشکر موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و معاونانش، گفت: در این جلسه، سرلشکر موسوی گزارشی از آخرین وضعیت نیروهای مسلح و آمادگی دفاعی نیروهای مسلح برای مقابله با تهدیدات و همینطور اقدامات و عملیاتهای نیروهای مسلح در دوره جنگ ۱۲ روزه و ضرباتی که نیروهای مسلح به رژیم صهیونیستی وارد کرد، ارائه داد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: سرلشکر موسوی تاکید کرد که با قوت و قدرت در برابر دشمنان میایستیم و از کشور دفاع میکنیم.
رضایی ادامه داد: همچنین معاونان سرلشکر موسوی گزارشی از حوزه ماموریتی خودشان دادند که طبق آن، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل به سر میبرند و در بالاترین سطح آمادگیهای دفاعی و رزمی قرار دارند و آماده پاسخ پشیمانکننده به هر تجاوزی هستند. اگر احیانا تجاوزی علیه کشور ما صورت بگیرد، پاسخ ما قاطعتر و دردناکتر از دفعه پیش خواهد بود. اکنون توان و آمادگی ما بسیار بیشتر و بالاتر است.
وی اظهار کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی در این جلسه از مجاهدتها و ایثارگریهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفاع از کشور تقدیر و بر حمایت کامل مجلس و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از نیروهای مسلح، تقویت بنیه دفاعی کشور و رسیدگی به وضعیت معیشتی کارکنان نیروهای مسلح و تامین نیازهای آنها تاکید کردند.
