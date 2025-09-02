ستایش دهقان، بازیگر 17 ساله سینمای ایران، در گفت‌وگویی درباره تجربه‌های کاری‌اش نکاتی جالب مطرح کرد. او با اشاره به نظرات اطرافیان درباره ظاهرش گفت: «همه از نزدیک بهم می‌گن چرا انقدر کوچولویی». دهقان همچنین عنوان کرد که صدای خود را دوست ندارد و بیشترین تمرینش روی کنترل و بهبود صداست. او در ادامه با خنده گفت: «خیلی‌ها می‌گن شبیه گوگوش یا ریحانه پارسا هستم». ستایش دهقان درباره تجربه همکاری با حسن فتحی در سریال «جیران» نیز گفت: «آقای فتحی بهم گفت خیلی پاستوریزه‌ای، برای همین لباس کودکان کار را پوشیدم و در خیابان کار کردم تا نقش را بهتر درک کنم». حرف‌های این بازیگر را می‌بینید و می‌شنوید.