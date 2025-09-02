En
طعنه سنگین زیدآبادی به علی‌آبادی و حامیان دولت رئیسی

احمد زیدآبادی به اظهارات وزیر نیرو واکنش نشان داد و نوشت: حال که دکتر پزشکیان و همکارانش از توصیف آنچه را که از دولت مرحوم رئیسی به ارث بردند، خوداری کردند، چه خوب که مجلس وزرای کابینه را یکی بعد از دیگری احضار و یا استیضاح کند تا بلکه نطق وزیران باز شود و مردم از این طریق از آنچه که در عمل رخ داده با خبر شوند.
طعنه سنگین زیدآبادی به علی‌آبادی و حامیان دولت رئیسی

به گزارش تابناک؛ احمدزیدآبادی، فعال سیاسی اصلاح طلب در کانال تلگرامی اش نوشت:

عباس علی‌آبادی وزیر نیرو گفت: «من وزیر صمت [دولت رئیسی]بودم؛ به شما عرض می‌کنم که وقتی دولت جدید را تحویل گرفتیم صنایع خاموش بودند. اقدامی را که دشمن در خطوط گاز انجام داد، هیچ جا اعلام نکردم؛ جلسه علنی است و مایل نیستم اطلاعاتی که نباید داده شود، داده شود. به هر صورت آنچه ما [در دولت پزشکیان]تحویل گرفتیم مخازن خالی بود.»

آقای علی آبادی این سخنان را باید همان هنگامی مطرح می کرد که عده‌ای از شیفتگان دولت مرحوم رئیسی دست گرفته بودند که آن دولت "اسب زین‌کرده" را به دولت پزشکیان تحویل داده است!
اگر الان آقای رئیسی زنده و رئیس دولت بود، امکان نداشت طیف حامی دولت او به یکی از کمبودهای امروز مملکت اذعان کنند! یا کلاً قطعی برق را انکار می‌کردند یا آن را یکسره به توطئۀ بیگانه نسبت می‌دادند و یا منتقدان و مخالفان دولت را به عنوان عامل کمبودها معرفی می‌کردند! 

حال که دکتر پزشکیان و همکارانش از توصیف آنچه را که از دولت مرحوم رئیسی به ارث بردند، خوداری کردند، چه خوب که مجلس وزرای کابینه را یکی بعد از دیگری احضار و یا استیضاح کند تا بلکه نطق وزیران باز شود و مردم از این طریق از آنچه که در عمل رخ داده با خبر شوند.

اما اقدامی که در دوران ریاست‌جمهوری مرحوم رئیسی به قول آقای علی‌آبادی "دشمن در خطوط گاز انجام داد" و او "هیج جا اعلام نکرد" و مایل نیست "اطلاعاتی را که نباید داده شود، داده شود" منظورش چه اقداماتی است و می‌کوشد آنها را از چه کسی پنهان کند؟

اگر منظور پنهان نگه داشتن اطلاعات از "دشمن" است که او خود مرتکب این اقدامات شده و از ابعاد آن بی‌خبر نیست. مسئولان هم که لابد اطلاع دارند. این وسط فقط مردم نامحرم هستند که نباید بدانند چند سال پیش چه اتفاقی در کشورشان رخ داده است؟

 

 

